V Smolníku ručne šúľali cigary pre celý svet. Jediní v Európe

Z kráľovského mesta je dnes obec, tabačka je prázdna.

23. dec 2017 o 14:40 TASR

SMOLNÍK. Ručne šúľané cigary známe v celom svete sa v minulosti vyrábali v obci Smolník v Gelnickom okrese.

Výrobu dnes pripomína už len prázdna budova a cigary v obecnej Historickej miestnosti.

Keď bane neprofitovali, v roku 1787 bola v obci zriadená fabrika na výrobu cigár.

"V areáli tabakovej továrne bolo aj prvé divadelné javisko, ktoré už dnes nie je. Fabrika fungovala do roku 2008 a dodnes bojujeme o to, aby sa v areáli objektu niečo vyrábalo," povedal starosta obce Radoslav Dlugoš.

Európska rarita

V dobrých časoch vo fabrike pracovalo 800 ľudí.

"Ako mladý človek si pamätám, že tam pracovalo takmer 400 ľudí. Vyrábali sa tu cigary Portorika, šúľali sa ručne. Tým, že majitelia boli predtým Nemci, distribúciu zabezpečovali v rámci celého sveta," doplnil starosta.

Fabrika bola jedinou v Európe, kde sa ručne šúľali cigary. "Bola to technológia, ako kedysi v začiatkoch 200 až 300 rokov dozadu."

Vo fabrike bola v minulosti zamestnaná väčšina ľudí z obce.

"Ešte dodnes zopár žien z obce vie urobiť cigary, ukázať postup. Bolo by dobré, ak by sa nám podarilo do objektu dotiahnuť nejakú technológiu, alebo manuálnu výrobu. Čerešňa na torte by bola, ak by nejaká časť tabakovej továrne bola zasvätená starej technológii výroby cigár, kde by sme to už len ako ukážku dokázali ešte zrealizovať," prezradil Dlugoš.

Odišli do Poľska

Výroba cigár v Smolníku skončila v roku 2008.

"Presunula sa do Poľska a na Ukrajinu, zrejme pre lacnejšiu pracovnú silu. Snažili sme sa to riešiť cez agentúru SARIO, aby sa tu niečo vyrábalo. Keďže budovu obec nevlastní, ale je v súkromných rukách, na úrovni SARIA máme projekty, kde sa musia stretnúť majitelia z Česka a zástupcovia agentúry," dodal starosta obce.

V budove Obecného úradu je zriadená Historická miestnosť, v ktorej sa môžu záujemcovia oboznámiť nielen s ručnou výrobou cigár, ale aj históriou baníctva.

Sú tam fotografie a rôzne dobové historické predmety.