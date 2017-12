Kiska navštívil na Štedrý deň tatranských záchranárov

V Spišskej Novej Vsi obedoval s rodinami v núdzi.

24. dec 2017 o 11:56 (aktualizované 24. dec 2017 o 13:33) SITA

VYSOKÉ TATRY, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Slovenský prezident Andrej Kiska na Štedrý deň dopoludnia navštívil pracovníkov Horskej záchrannej služby v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách.

Ako povedal, symbolicky sa tak chcel poďakovať tisícom ľudí na Slovensku, ktorí sú v práci aj v dnešný sviatočný deň a nemôžu byť so svojou rodinou.

"Sú povolania, v ktorých musia ľudia pracovať aj dnes, starajú sa o našu bezpečnosť, zdravie, aby sa svietilo, kúrilo. Ďakujeme im za ich službu, aj za to, že keď my sme doma v pohodlí so svojimi rodinami, oni sa starajú o to, aby sme sa cítili bezpečne a dobre," uviedol počas návštevy pre médiá prezident.

Okrem záchranárov spomenul aj lekárov, zdravotné sestry, políciu, pracovníkov elektrární, plynárni, vodárni a podobne.

Štedrý večer býva pokojný

V Horskej záchrannej službe pracuje pre oblasť Vysokých Tatier dokopy 24 záchranárov, v nedeľu sú v v práci v stredisku piati, ďalší šiesti sú v pohotovosti na lyžiarskych svahoch.

"Je to práca, v ktorej sa vyžaduje 365-dňový režim, vždy to na niekoho vyjde," skonštatoval záchranár HZS Miroslav Živčák.

Štedrý večer v službe však býva podľa jeho slov zväčša pokojný, záchranári ho trávia pri kozube, nechýba ani kapustnica.

"Ak je však hlásený nejaký zásah, samozrejme, musíme vyraziť do hôr," dodal.

Náročnejší na zásahy je už tradične podľa jeho slov prvý a druhý sviatok vianočný, rovnako aj Silvester.

Obedoval s rodinami v núdzi

Prezident si potom sadol v Spišskej Novej Vsi počas vianočného obeda za spoločný stôl s troma rodinami v núdzi.

Pripomenúť tak chcel, že aj v tomto vianočnom čase sú na Slovensku rodiny, ktoré prechádzajú veľmi ťažkým obdobím.

"Na Vianoce sa stretávame so svojimi najbližšími, zasadáme si spolu za jeden stôl, želáme si šťastné a krásne Vianoce. Žiaľ, nie každá rodina má to šťastie, aby zasadla za rodinný stôl úplná, nie každá rodina má to šťastie, aby zasadla za stôl v plnom zdraví. Nie každá rodina si sadne za vianočný stôl, pri ktorom je toho dostatok, sú rodiny, ktoré trpia obrovskou chorobou," povedal prezident pre médiá.

Vianočné sviatky sú podľa jeho slov aj o tom, aby ľudia mysleli na tých, ktorí toľko šťastia v živote nemajú, žijú v núdzi a v problémoch a tiež o tom, ako im pomôcť.



V jednej z rodín, s ktorými prezident obedoval, sa bojuje s rakovinou, v ďalšej pred dvoma mesiacmi zomrela mama, v inej mama zomrela pred pár rokmi.

Pripomenul, že aj jeho rodina prešla tento rok svojou vlastnou tragédiou. Pred viac ako dvoma mesiacmi totiž zomrel brat jeho manželky.

"Prvýkrát nebudeme sedieť všetci za jedným stolom. Dnešný štedrovečerný prípitok bude aj o slzách a spomienkach a bude aj o tom, aby sme si vážili rodinu a každý deň, ktorý môžeme stráviť so svojimi najbližšími," dodal.

Došlo aj na darčeky

Po vianočnom obede prezident odovzdal rodinám aj darčeky, deti mali najviac potešiť tie, ktoré sú spojené s komunikáciou a mobilitou.

Jedna rodina dostala sporák, ostatné rovnako niečo do domácnosti.

"Málokedy sa podarí, že by sme sa dostali na obed s prezidentom. Každý však pri obede povedal niečo veselé, berieme to s nadhľadom, pozeráme dopredu, už dosť sme prežili toho, čo nemuselo byť," povedal po stretnutí s prezidentom Jaroslav Budzák, ktorý prišiel na obed spolu so svojím synom.

Rodinné povinnosti

Po návrate domov prezidenta čakajú rodinné povinnosti.

"V sobotu som bol zodpovedný spolu s dcérou za zdobenie stromčeka, kapor je už v mlieku, a mojou úlohou ho bude po dnešných oficialitách pripraviť," dodal.

"V podvečer sa všetci stretneme, začíname spevom Tichej noci, potom je prípitok, oplátky, kapustnica, kapor, šalát, nejaký dobrý koláč a potom "hurá" na darčeky," uzavrel prezident.

Aj sobotu trávil Kiska s rodinou, a to v Starom Smokovci, kde sa boli sánkovať.

"Chystáme sa aj lyžovať, uvidíme, čo toto počasie spraví s lyžiarskymi podmienkami. Dcéra ide od začiatku januára na lyžiarsky výcvik, určite musíme trénovať," povedal prezident s úsmevom.