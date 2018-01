Tatrami sa niesol zvuk výbuchov, hoci pyrotechnika je tam zakázaná

Záblesky bolo vidno aj z Popradu.

1. jan 2018 o 10:36 SITA

VYSOKÉ TATRY. Pracovníci Správy Tatranského národného parku (TANAP) boli v teréne aj počas tohto Silvestra a rovnako aj po polnoci.

Spolu s dobrovoľnou strážou mapovali situáciu na území, v ktorom je používanie rôznych svetelných a zvukových efektov v rozpore so zákonom.

Napriek tomu sa však po polnoci záblesky v Tatrách objavili, viditeľné boli aj z Popradu.

„Zatiaľ ešte celú situáciu nemáme vyhodnotenú. V mestských častiach Vysokých Tatier to bolo rovnaké ako každý rok, obyvatelia si svetlice či petardy vždy kúpia,“ opísal vítanie nového roka riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko.

Prípadné použitie pyrotechniky v hoteloch alebo vysokohorských chatách a zariadeniach ochranári preveria.

„Ak sa zdokumentujú konkrétne záležitosti aj s páchateľom a dôkazovým materiálom, odstúpime ich na správne konanie,“ dodal.

Vlani ich nechytili

Ochranári podľa Majka zaznamenali porušovateľov aj vlani, nepodarilo sa im ich však chytiť pri čine priamo na mieste.

Výbuchy pyrotechniky v Tatrách počas silvestrovskej noci potvrdil aj zástupca náčelníka mestskej polície Jozef Štefaňák.

„Noc tu bola rovnaká ako všade, po celom Slovensku. Žiaľ, aj v Tatrách používajú obyvatelia či návštevníci pyrotechniku,“ uviedol.

Podľa jeho slov sa situácia nezmení, kým sa bude pyrotechnika predávať v takom rozsahu, ako je tomu v súčasnosti.

„Mestská polícia sa jej používanie v súčinnosti so štátnu políciou aj ochranármi snažila obmedziť na čo najnižšiu mieru. Nie je však v našich silách tomu úplne zabrániť, územie Vysokých Tatier je také obrovské, že ak by aj všetci policajti z celého Slovenska hliadkovali len v Tatrách, neviem, či by sa napríklad zamedzilo petardám,“ skonštatoval.

Dole v podhorí sa podľa jeho slov začalo strieľať už okolo deviatej večer, bolo tomu tak napríklad v Starej Lesnej či Veľkej Lomnici, tieto výbuchy sa podľa neho ozývali v celých Tatrách.

„Ostáva nám len apelovať na ľudí, aby sa po príchode do národného parku správali skutočne ako v národnom parku, a to nielen počas Silvestra, ale aj počas celého roka. Mali by si vstúpiť do svedomia a uvedomiť si, že do národného parku si prišli odpočinúť a nie plašiť zver,“ dodal.

Apelovali, nepomohlo

Prevádzkovateľov tatranských ubytovacích zariadení v národnom parku a ich hostí upozornila správa národného parku na zákaz používania zábavnej pyrotechniky aj tento rok prostredníctvom rozposlanej výzvy.

Apel bol zverejnený aj na internetovej stránke správy, rovnako na sociálnej sieti.

„Je potrebné, aby si uvedomili, že posledný deň roka trávia v našom najväčšom národnom parku. Vyzývame a apelujeme na to, aby sa správali k prírode ohľaduplne. Ak chcú nejaký ohňostroj a šou, odporúčame im, aby išli radšej do miest v podhorí,“ uviedol pred Silvestrom Majko, ktorý pripomenul, že hlučné oslavy pôsobia stresujúco na miestnu faunu, ohrozujú napríklad aj kamzíkov.