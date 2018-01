Mama chránila svoje deti pred ohňostrojom, zranila si obe nohy

Hororový záver uplynulého roka zažila rodina z Levoče.

2. jan 2018 o 11:31 Marián Kizek

LEVOČA. Hororový záver uplynulého roka zažila rodina Škotkovcov z Levoče.

Päť hodín pred polnocou na Silvestra si vyšli aj s deťmi pustiť balóny šťastia, keď niekto priamo k nim vystrelil ohňostroj.

Nebyť duchaprítomnej mamy, ktorá deti chránila vlastným telom skončila s doráňanými nohami, mohlo dôjsť ešte k väčšej tragédii.

Chceli vypustiť balóniky šťastia

Obyvateľka sídliska Západ Jana Škotková zobrala rodinku na prechádzku a popri tom si chceli vypustiť balóniky šťastia.

Zostalo len pri plánoch, keďže nejaký „humorista“ hodil priamo do blízkosti rodiny Škotkovcov ohňostroj.

Mama má po tejto nezmyselnej zábavke doráňané obe nohy a jej dcéra má z toho doteraz traumu.

„Keby som svoju dcéru nechránila mojim telom, toto by mala ona na tvári. Ten ohňostroj mohol vpáliť aj Markovi do kočíka a zabilo by ho to! Je to hrozné. Veľmi som šťastná, ze som ochránila Natálku, mne sa nohy zahoja... Mali sme ale šťastie v nešťastí, lebo mojim deťom sa fyzicky nič nestalo. Natálka je na tom zle psychicky, ale budeme jej pomáhať ako vieme, aby to prekonala...,“ uviedla na facebooku.

Vyhlásila pátranie

Práve cez túto sociálnu sieť vyhlásila aj pátranie po bezohľadnom človeku, ktorý im zničil silvestrovský večer.

Dala tam zdieľať aj fotky svojich zranených nôh, aby sa dostali aj k vinníkovi a ten videl, čo spôsobil.

„Touto cestou sa chcem pánovi „poďakovať“ za to, ako nám znepríjemnil posledný deň v roku. Na fotke sa už nájdeš, ty vieš kto si,“ dodala Škotková.