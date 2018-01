Veľký betlehem zo snehu stojí pri Rainerke aj tento rok

Vysoký je štyri metre. Z Mikuláša ostalo už len torzo.

3. jan 2018 o 9:13 SITA

VYSOKÉ TATRY. Pri Rainerovej chate vo Vysokých Tatrách už stojí betlehem zo snehu, ide o každoročnú ozdobu Starolesnianskej poľany, ktorú chodia obdivovať domáci i zahraniční turisti.

Pravidelne počas zimy ho tam vytvorí známy chatár, horský nosič a pedagóg Peter Petras starší.

Rainerka Najstaršiu chatu vo Vysokých Tatrách postavil v roku 1863 Ján Juraj Rainer. Po postavení chaty Kamzík v roku 1884 zanikla, obnoviť sa ju podarilo až v roku 1998, odkedy slúži verejnosti. Jej chatárom je v súčasnosti Peter Petras mladší.

„Betlehem je tento rok opäť veľmi veľký, jeden z najvyšších, aký sme tu mali. Je vysoký štyri metre a šírku má 4,5 metra. Jeho súčasťou je už tradične Panna Mária, Ježiško a svätý Jozef, veľmi sa vydarili. Odmäk síce trošku toto dielo ničí, ale keď sa na ňom niečo pokazí, vždy to opravím,“ povedal.

Trojkráľové poludnie

Aj tento rok sa 6. januára pri betleheme uskutoční Trojkráľové poludnie, pôjde už o 19. ročník.

Počas sviatku Troch kráľov sa pri chate pravidelne stretávajú stovky turistov, pre ktorých je pripravený program.

„Od 11:00 bude pre nich hrať goralská muzika a program betlehemcov sa začne o 12:00,“ priblížil Petras.

Z Mikuláša je už len torzo

Ešte donedávna stál pri chate aj trojmetrový Mikuláš zo snehu, dnes ja však z neho už len torzo.

Po Mikulášovi sa chatár pustil do budovania betlehema, jeho korpus mal hotový už začiatkom decembra.

Vtedy mu pomohol dostatok snehu pri chate, ktorý spolu so synom nemuseli dovážať zďaleka.

Pri vytváraní postáv do betlehemskej scénky to však už bolo zložitejšie.

„Teraz sme tu nemali dobrý sneh, mali sme odmäk,“ zhodnotil.

Napriek tomu sa postavy svätej rodiny vybudovať podarilo, svätý Jozef sa, rovnako ako Mikuláš, podobá na autora.

„Ľudia hovoria, že sa na mňa podobá. Opäť mi to minule povedala jedna pani, vraj to nie je ani tými fúzmi, ale očami. Ja zase s úsmevom hovorím, že ak by som zo snehu vytvoril hoci aj koňa, tak sa bude na mňa podobať,“ skonštatoval Petras.

(zdroj: FB/Ján Sekely‎)