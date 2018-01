Primátora Švagerka nechceli riešiť policajti z Popradu ani Starej Ľubovne

Alkoholová kauza čaká na rozuzlenie.

4. jan 2018 o 0:00 Kristián Sabo

POPRAD. Pred takmer piatimi mesiacmi šoféroval primátor Švagerko pod vplyvom alkoholu a môže prísť o svoj post.

K incidentu došlo 16. augusta 2017, keď policajti zastavili Škodu Superb.

Prečítajte si tiež: Primátor Švagerko vystúpil po alkoholovej kauze z KDH

„Pri dychovej skúške mal vyše jedno promile alkoholu v krvi,“ uviedol vtedy prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.

Primátor vtedy skončil v policajnej cele a polícia ho obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Prešlo takmer päť mesiacov a prípad stále nie je uzavretý.

Podľa medializovaných informácií Švagerko fúkal viackrát a jedna z hodnôt ukázala pol promile.

Preto skončil v nemocnici na odbere krvi, ktorý tri hodiny po zastavení auta ukázal hodnotu 0,73 promile alkoholu.

„Stíhaný je na slobode. V prípade dokázania viny mu hrozí ročné väzenie,“ povedal Džobanik.

Kajal sa po dvoch týždňoch

Primátor z funkcie napriek výzve časti poslancov neodstúpil a dva týždne po skutku sa kajal.

Prečítajte si tiež: Popradského primátora Švagerka už obvinili, stíhaný je na slobode

Pred novinármi vtedy prehlásil, že z funkcie sa odstúpiť nechystá.

„Ja takto mesto nenechám. Vynaložiť peniaze na predčasné voľby, toto ja nedopustím. Keď som zvažoval všetky morálne, ľudské aspekty, toto nie je cesta, bol by som zbabelý. To by bolo, ako by som ušiel z boja,“ tvrdil.

K skutku sa bližšie vyjadriť nechcel. „Bolo to moje ľudské zlyhanie a k prípadu sa vyjadrovať nemôžem.“

Dodal, že zákonu sa vyhýbať nebude a prijme všetky veci podľa zákona.

Vyšetrovanie sa sťahovalo pre zaujatosť policajtov

Prípadom sa niekoľko dní po skutku miestni policajti aj prokuratúra prestali zaoberať.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C56XB na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C56XB na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone