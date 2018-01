Strediská na Spiši trápi oteplenie, lyžovačku v Lopušnej doline prerušili

Ideálne to nie je ani inde.

8. jan 2018 o 12:32 SITA

SPIŠ. Viaceré menšie lyžiarske strediská na Spiši a v Tatrách sa sťažujú na nedostatok snehu, zapríčinilo to oteplenie v posledných dňoch.

V lyžiarskom stredisku Lopušná dolina pri Svite sa rozhodli od pondelka až do piatka prerušiť denné lyžovanie.

„Sneh síce máme, ale pri úprave ratrakom by sme to viac menej narušili. Chceme počkať do piatka, potrebujeme zasnežovať,“ povedal konateľ strediska František Jurčo.

V stredisku si však pochvaľujú návštevnosť počas sviatkov.

„Bola pekná, taká tu asi ešte nebola, rekordná bola pravdepodobne v sobotu 30. decembra, keď ľudia využili krásne počasie,“ dodal Jurčo.

Verí, že lyžovačku sa podarí opäť naštartovať, plánujú tu tiež niekoľko lyžiarskych kurzov.

Lučivná

V stredisku Snowpark Lučivná, vzdialenom 12 kilometrov od Popradu, majú viac ako 30 cm technického snehu a naďalej fungujú.

„Podmienky nie sú ešte také, že by sme museli pre nedostatok snehu odstaviť stredisko. Uvidíme však, ako dlho budeme prežívať, myslím si, že je to celoslovenský problém. Počasie je zatiaľ problémové, čakáme, kým sa ochladí, aby sme mohli dosnežovať,“ uviedol riaditeľ strediska Miroslav Šukola.

Počas Vianoc sa však sťažovať nemohli, s návštevnosťou sú spokojní.

Levočská dolina

Podobná je situácia v SKI centre v Levočskej doline, ktoré je vzdialené od Levoče asi šesť kilometrov.

„Aj my sa sťažujeme na nedostatok snehu, zmenili sme podmienky z veľmi dobré na dobré, máme asi 30 cm snehu,“ informoval technický vedúci Jozef Jabrodský.

Lyžovačku sťažuje kvalita snehu po oteplení, preto verí, že ochladenie príde čo najskôr.

Vianoce boli v tomto stredisku priemerné. „Prišlo sem možno o trošku menej lyžiarov, o 10 či 20 percent, a to aj pre počasie, ktoré ich odrádza, prípadne skôr vyhľadávajú strediská, ktoré sú vyššie položené,“ vysvetlil Jabrodský.

Litmanová

V stredisku SKICOMP Fakľovka v Litmanovej (okres Stará Ľubovňa) veria, že s nedostatkom snehu bojujú už posledný týždeň, zatiaľ sa však aj tu lyžuje.

„Predpokladáme, že dnes začneme zasnežovať aspoň na šesť hodín, čokoľvek, čo spadne, je vítané. Otvorené sú naďalej tri zjazdovky, dve dospelé a jedna detská, máme 25 až 30 cm čistého snehu,“ opísal podmienky Dušan Jurdík, zodpovedný za vedenie strediska.

Mrzí ho však, že návštevnosť strediska počas Vianoc klesla, podľa jeho slov to čiastočne spôsobila aj nepravdivá informácia o tom, že by stredisko malo byť zatvorené.

Ždiar - Strednica

Snehu ubudlo aj v jednom z najstarších lyžiarskych stredísk na Slovensku Ždiar Strednica (okr. Poprad), ktoré sa nachádza medzi hrebeňmi Belianskych Tatier a Spišskej Magury.

„Zatiaľ sme na tom snáď ešte celkom dobre, pretože máme všetko v prevádzke, hoci snehu ubudlo, ale nie tak, že by sa tu nedalo fungovať, máme do 40 cm,“ uviedol vedúci strediska Marián Bekeš.

Vianočných a novoročných lyžiarov dnes striedajú lyžiarske kurzy.

„Tých desať sviatočných dní hodnotíme dobre. Všetko súvisí s počasím. Keď bolo pekne, napríklad 30. decembra, tak sme tu mali toľko lyžiarov, že sa tu nedalo ani pohnúť, keď však 1. januára pršalo, ľudí bolo striedmo,“ zbilancoval.