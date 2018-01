Tragédia v Bachledke: Lyžiarka narazila na neobalený stĺp

Žena zomrela po náraze do stĺpa približovacieho vleku, nie lanovky.

8. jan 2018 o 12:21 SITA

ŽDIAR. Tragickej nehode v lyžiarskom stredisku v Bachledovej doline v Ždiari, kde v sobotu 6. januára po páde zo svahu a následnom náraze do stĺpa vleku prišla o život 30-ročná lyžiarka, sa podľa marketingovej špecialistky strediska Martiny Múdrej zabrániť nedalo.

„Veľmi nás táto nehoda mrzí. Bola to podľa mňa veľká zhoda zlých náhod. Sneh na svahu bol tuhý a zľadovatelý, šmýkala sa dole vysokou rýchlosťou a nech by v tej rýchlosti narazila do hocijakej prekážky, bolo by to ťažké,“ uviedla.

Ako ďalej vysvetlila, v stredisku sú všetky stĺpy lanoviek pri zjazdovkách obalené ochrannými matracmi, v tomto prípade však išlo o stĺp približovacieho vleku, ktorý sa nachádza mimo nich a v jeho okolí sa ani nelyžuje.

Nepodarilo sa ju oživiť

Podľa Múdrej sa lyžiarka nachádzala na svahu, odovzdala dieťa manželovi a pošmykla sa.

„Nevieme, čo sa tam presne stalo, pošmykla sa a spadla. Šmýkala sa dole vysokou rýchlosťou až bokom tela narazila do stĺpa lyžiarskeho vleku. Podľa záchranárov nebolo viditeľné vonkajšie poranenie,“ uviedla.

Na mieste ju oživovali prítomní svedkovia aj privolaná Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor, následne aj leteckí záchranári.

Ako informovala Zuzana Hopjaková, PR manažérka a hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air – Transport Europe, napriek veľkej snahe sa ju nepodarilo oživiť a svojim rozsiahlych poraneniam vnútorných orgánov napokon podľahla.

Približovací vlek

Spomínaný vlek v stredisku návštevníci využívajú podľa Múdrej len na priblíženie sa k zjazdovke a lanovke.

„Jeho stĺpy sú na pravej strane, nie na zjazdovke. Ochrannými matracmi obaľujeme všetky stĺpy lanoviek, ktoré sú pri zjazdovkách, rovnako tak postupujeme, ak sa aj niečo nachádza na zjazdovkách, ako napríklad snežné delá. Každé lyžiarske stredisko chce mať čo najvyššiu bezpečnosť, preto aj my máme všetko, kde si myslíme, že je pravdepodobnosť či možnosť, že by tam niekto išiel na lyžiach a mohol naraziť, obalené a zabezpečené, sú tam aj siete a podobne. Tento stĺp sa nachádzal mimo zjazdovky, preto sme vyhodnotili, že nie je dôvod, aby bol nejako zabezpečený, keďže sa v jeho okolí nelyžuje,“ vysvetlila.