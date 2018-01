Pod Tatrami v noci snežilo a fúkal silný vietor

Cesty v regióne sú zjazdné a upravené.

17. jan 2018 o 8:57 (aktualizované 17. jan 2018 o 9:36) TASR, SITA

POPRAD. Po nočnom snežení pod Tatrami sú cesty v regióne bez problémov zjazdné a upravené.

Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla uviedol, že v utorok (16.1.) a v noci na stredu napadlo v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča približne desať centimetrov nového snehu a cestári boli v teréne nepretržite.

"Cesty sú mokré, na viacerých úsekoch sa nachádza kašovitá vrstva snehu do dvoch centimetrov, niekde je utlačený sneh do dvoch centimetrov. Sneženie bolo sprevádzané aj silným vetrom od 50 do 60 kilometrov za hodinu, podarilo sa nám však eliminovať tvorbu snehových závejov a jazykov," priblížil Barilla s tým, že cesty v regióne sú prepluhované a posypané.

Cestári budú počas dňa pracovať na dočisťovaní komunikácií a rozširovaní jazdných pruhov.

Potrápila ich aj poľadovica

Za uplynulých 24 hodín bolo vo výkone pod Tatrami 27 sypačov, ktoré prepluhovali viac ako 2300 kilometrov ciest, inertným materiálom posypali takmer 800 kilometrov a chemicky upravili ďalších vyše 2000 kilometrov vozovky.

"V celom regióne sme mali tých výkonov približne rovnako. Museli sme okrem snehu eliminovať aj poľadovicu, cesty boli jemne šmykľavé už večer, kedy primrzlo. Situáciu budeme naďalej monitorovať a dočisťovať cesty. Aj napriek upravenej vozovke upozorňujeme vodičov, aby jazdili maximálne opatrne a prispôsobili svoju jazdu poveternostným podmienkam a stavu ciest. Treba rátať s tým, že podmienky na cestách sú zimné," uzavrel Barilla.

Varovanie meteorológov

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okres Poprad v súvislosti s tvorbou snehových jazykov a závejov výstrahu prvého stupňa.

Tvorba jazykov a závejov sa očakáva iba miestami, predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity, varujú meteorológovia.