Gelnica má veľké plány. Z Kojšovskej hole chce druhú Jasnú

Mesto chystá rokovanie s investorom.

30. jan 2018 o 11:21 TASR

GELNICA. Regiónu Gelnice by podľa primátora mesta Dušana Tomaška pomohol skôr ako väčší investor rozvoj cestovného ruchu.

Povedal to počas pondelkovej návštevy okresu prezidenta SR Andreja Kisku.

"Tým pádom by sa mohla znížiť nezamestnanosť a zvýšiť kúpyschopnosť obyvateľstva. Ak poskytneme ľuďom rôzne produkty cestovného ruchu, tak by tu neprišli len na jeden deň, ale možno aj na celý týždeň," povedal Tomaško.

Oživenie hradu a múzeum

Radnica má podľa jeho slov naplánovanú revitalizáciu hradného kopca s pozostatkami hradu z 13. storočia.

"Ďalej chceme osvetliť kamenný most, zrekonštruovať Banícke múzeum a vybudovať banský náučný chodník od kamenného mosta k Baníckemu múzeu," doplnil primátor.

Veľké plány s Kojšovskou hoľou

Chcú tiež využiť potenciál na lyžovanie, kde majú dohodnuté rokovanie s investorom.

Podľa Tomaška by malo byť stredisko na Kojšovskej holi podobné lyžiarskemu stredisku Jasná v Nízkych Tatrách.

Zamestnalo by sa tam 120 až 140 ľudí a investícia z vlastných zdrojov by predstavovala 12 miliónov eur.

"Mala by tam byť jedna zjazdovka do Gelnice, ďalšia do Kojšova a ďalšia do Zlatej Idky," dodal Tomaško.