Lanovku na Hrebienok odstavili, na rad prídu aj ďalšie

Dokedy potrvá lyžiarska sezóna, to Tatranci ešte nevedia.

4. apr 2018 o 11:07 TASR

VYSOKÉ TATRY. Na lanovke zo Starého Smokovca na Hrebienok sa začína od stredy pravidelná jarná technická údržba.

Zuzana Fabianová z Tatry Mountain Resorts uviedla, že lanovka bude mimo prevádzky do piatka 6. apríla.

"Potom lanovku opäť sprevádzkujeme. Odstávky na tejto pozemnej lanovej dráhe budú aj od 9. do 13. apríla a od 16. do 19. apríla," dodala.

V Tatranskej Lomnici bude technická údržba strediska prebiehať od 16. do 20. apríla, potom od 23. do 27. apríla, tiež od 2. do 4. mája a na záver od 10. do 18. mája.

"Na Štrbskom Plese budú lanovky mimo prevádzky rovnako 3. a 4. aprílový týždeň a následne aj od 9. do 11. mája, od 14. do 18. mája, od 21. do 25. mája a tiež od 28. mája do 1. júna," konkretizovala Fabianová s tým, že v týchto termínoch sa skontroluje stav všetkých zariadení, aby boli pripravené na trvalú letnú prevádzku.

Dokedy potrvá sezóna, to ešte nevedia

Jar sa naplno prejavila už aj v okolí Vysokých Tatier, kde teploty počas dňa stúpli nad desať stupňov Celzia.

Podmienky na lyžovanie v strediskách v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese sú však aj napriek tomu stále dobré.

"Na zjazdovkách na Štrbskom Plese je 55 centimetrov snehu, v Tatranskej Lomnici od 55 do 145 centimetrov," upozornila Fabianová.

Zatiaľ nie je jasné, dokedy sa ešte bude vo Vysokých Tatrách lyžovať, všetko závisí od aktuálnych poveternostných podmienok.

Rovnako zatiaľ ostáva otvorená do 20. apríla aj najväčšia zimná atrakcia v regióne, Tatranský ľadový dóm.