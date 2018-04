Vláda ide rozdávať milión do okresu Gelnica. Čo s tým má Raši?

Dostanú aj milión z rezervy a regionálnych 2,1 milióna.

5. apr 2018 o 0:00 Marián Kizek

Nový vicepremiér Raši chce čo najviac chodiť do regiónov.(Zdroj: tasr)

PRAKOVCE. Okres Gelnica čaká už onedlho investičný boom.

Slovenská vláda by už dnes mala na svojom výjazdovom rokovaní v Prakovciach schváliť investície, ktoré pri priaznivom čerpaní eurofondov môžu dosiahnuť až takmer 56 miliónov eur.

Podporiť rast zamestnanosti a do roku 2022 vytvoriť podmienky pre vznik 931 pracovných miest celkovými investíciami za 55,75 milióna eur.

Z toho môže byť cca 32,7 milióna eur z eurofondov a ďalších dokopy 2,1 milióna eur bude v priebehu 5 rokov predstavovať tzv. regionálny príspevok zo štátneho rozpočtu.

Takýto ambiciózny Akčný plán pre celý okres Gelnica si vytýčila vláda SR, ktorá ho chce okrem iného dosiahnuť aj lepším využitím „prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia, dobudovaním infraštruktúry a rozvojom podnikateľského prostredia“.

Desiaty najhorší v SR v nezamestnanosti

Okres Gelnica je momentálne 10. najhorší v miere evidovanej nezamestnanosti, keď bez práce je tam 11,81 percenta obyvateľov.

Pre porovnanie, v Košickom kraji je presne o 2,5 percenta menej ľudí bez práce, celoslovenský priemer je 5,72 percenta, čo je necelá polovica z toho, koľko nezamestnaných je v tomto okrese.

Podľa vicepremiéra pre informatizáciu a investície Richarda Rašiho (Smer) ide o rokovanie v jednom z najmenej rozvinutých regiónov celého Slovenska a preto mu vláda bude venovať veľkú pozornosť.

Ako zdôraznil, ich záujem o okres Gelnica sa neskončí uznesením z výjazdového rokovania, ale aj on chce dohliadnuť na to, aby predpokladané investície nezostali len na papieri, ale sa čo najskôr aj začali realizovať.

Raši: Musíme chodiť čo najviac do regiónov

„Zámerom je, že sa rozdelí milión eur na projekty v meste Gelnica a obciach okresu tak, ako si predstavitelia samosprávy sami zadefinovali priority pre ich rozvoj. V rámci výjazdového rokovania bude aj stretnutie s primátorom Gelnice a starostami jednotlivých obcí, aby nám povedali, čo ich najviac trápi a spoločne sme hľadali možnosti riešenia ich problémov,“ povedal nám nový vicepremiér.

„Z môjho pohľadu Košičana sa problémy regiónov nedajú riešiť iba z hlavného mesta. Aj v novej funkcii sa budem snažiť o to, aby sme čo najviac chodili do regiónov a priamo na mieste hľadali s predstaviteľmi samosprávy alebo aj občanov také riešenia, ktoré im pomôžu vylepšiť prostredie, v ktorom žijú,“ vyjadril sa pre Korzár Raši.

Koľko peňazí a na čo dajú

Vláda chce pre okres rozdeliť regionálny príspevok vo výške 2,105 milióna eur.

Ďalší milión by mali byť dotácie z jej rezervy na niektoré projekty.

V rámci regionálneho príspevku pôjde napr. 100 000 eur na vybudovanie lávky pre peších turistov a cykloturistov cez Ružínsku priehradu pri železničnej trati Margecany – Jaklovce, resp. 75 000 eur na cyklotrasu Margecany – Veľký Folkmar – Kojšov – chata Erika pod Kojšovskou hoľou, pričom jej „horský“ úsek od Kojšova sa upraví ďalšou 145-tisícovou dotáciou.

Na vybudovanie IT centra na gelnickom gymnáziu sa našlo 70 000 eur, pre sociálno-obecný podnik v rovnakom meste pôjde 56 000 eur.

Len o niečo menej, a to 50 000 eur pôjde na inštaláciu ponorných stien na Hornáde a Hnilci, ktoré by mali zamedziť prenikaniu odpadu do Ružína.

Desaťtisíce na mosty, chodníky či telocvičňu

Spomedzi miliónovej vládnej rezervy sa najviac financií, a to po 80 000 eur vyčlení na rekonštrukciu chodníkov v Helcmanovciach a Žakarovciach, mosta cez potok Bystrá v Margecanoch a výstavbu telocvične vo Veľkom Folkmare.

Len o 5-tisíc menej pôjde napr. na rekonštrukciu cesty Pod brehom v Gelnici, mosta v Starej Vode alebo zdravotného strediska v Prakovciach.

Financiám na rekonštrukciu sa potešia aj viaceré kostoly v okrese, či hokejisti na zimnom štadióne v Gelnici.

ČO NA TO ŽUPAN A POSLANCI Trnka sa už nechce obzerať, prísľub investícií ho teší V súvislosti s dnešným výjazdovým rokovaním vlády v Gelnici sa nedávno na tlačovej konferencii k svojim prvým 100 dňom v úrade župan Rastislav Trnka (nez.) vyjadril, že za premenlivým postojom niektorých poslancov najmä z klubu Starostovia a nezávislí môže stáť podpredsedu Smeru a terajší vicepremiér Richard Raši. Ten im mal sľubovať financie pre rozvoj ich samospráv výmenou za to, že nebudú hlasovať s blokom stredo-pravicových a nezávislých poslancov okolo župana. R. Trnka bude dnes takisto medzi pozvanými hosťami na výjazdovom rokovaní vlády. Ako nám včera povedal, nechce sa už vracať do minulosti a ani k rôznym nezvyčajným udalostiam, ktoré sa pri hlasovaní odohrali na ostatnom zastupiteľstve KSK. „Dúfam, že po tomto výjazdovom rokovaní vlády sa vrátime k politike v prospech celého nášho regiónu a poslanci z okresu Gelnica začnú spolupracovať s Úradom KSK minimálne takým konštruktívnym spôsobom ako pred týmto rokovaním s predstaviteľmi Úradu vlády a ministrami. Som rád za každé euro, ktoré do nášho kraja príde od centrálnych z Bratislavy. Teším sa aj z toho, že do okresu Gelnica, ktorý patrí k najmenej rozvinutým na Slovensku, budú v najbližších rokoch smerovať miliónové investície. Dúfam, že sa nám do tohto zoznamu podarí zaradiť aj niektoré ďalšie investície, ktoré sa tam z rozpočtu KSK nepodarilo zrealizovať v uplynulých rokoch,“ uviedol župan. I. Petrik: Dotácie sa nerozdeľujú politicky Šéf klubu Starostovia a nezávislí v zastupiteľstve KSK a zároveň margeciansky starosta Igor Petrik je aj naďalej presvedčený, že za rozdeľovaním dotácií nie je nič iné, než to, aby išli tam, kde ich obyvatelia už dlhodobo potrebujú. Aj Margecian a ich okolia sa bude týkať viacero dotácií, avšak vo finančnom vyjadrení to na obyvateľa podľa neho bude v porovnaní s inými obcami dobrý priemer. „Môžem vylúčiť, že tam boli akékoľvek politické vplyvy. Akčný plán pre okres Gelnica sa tvoril od začiatku minulého roka, spolupodieľal som sa na ňom aj ja a reflektuje priority mnohých našich obcí. Čo sa týka celkovej sumy, tak tých takmer 56 miliónov je skôr predpoklad, všetko bude záležať od toho, ako budeme vedieť čerpať eurofondy. Z pohľadu našej obce sme spokojní s tým, čo sme dostali v rámci akčného plánu alebo z dotácií, z ktorých budeme môcť postaviť nový prístupový koridor do zastavanej časti obce a pripravovaného stavebného obvodu.“ Ďalšie investície podľa Petrika pomôžu viac rozvoju cestovného ruchu a zamestnanosti v celom regióne než priamo im, ale sú za ne veľmi radi.„Navyše samosprávy vrátane tej našej síce požiadali o finančné príspevky z rezervy vlády, ale ich konečná výška nezávisela od nás, ale od rozhodnutia centrálnych orgánov. V konečnom dôsledku nemožno ani zďaleka hovoriť o nejakom zvýhodňovaní pri prideľovaní finančných prostriedkov z akýchkoľvek dôvodov,“ myslí si. Javorský s Polačekom budú sledovať transparentnosť Šéfovia klubu OĽaNO-KDH-SaS-Nova a nezávislých poslancov Rastislav Javorský, resp. Jaroslav Polaček nám poslali spoločné stanovisko: „Teší nás, že sa vláda konečne začala zaujímať aj o najzaostalejšie časti Slovenska, medzi ktoré aj vďaka jej predstaviteľom patrí aj Gelnický okres. Boli by sme veľmi radi, ak by návrh na rozdelenie finančných zdrojov naozaj vychádzal z akútnych potrieb občanov tohto okresu a nemal žiaden súvis s nejakými politickými obchodmi a dohodami. Preto budeme veľmi pozorne sledovať transparentné využitie poskytnutých dotácií. Takisto veríme, že poslanci zastupiteľstva KSK budú hlasovať tak, aby rešpektovali vôľu svojich voličov a nie tak, aby sa zavďačili tým, s ktorými sa v zákulisí stretávajú,“ dodali. (jsv)