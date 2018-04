Vládny kabinet schválil akčný plán okresu Gelnica

Ministri rozdelili pre okres milión eur z vládnej rezervy.

5. apr 2018 o 13:22 TASR, SITA

PRAKOVCE. Vláda pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) uvoľní pre gelnický región milión eur zo svojej rezervy.

Rozhodla tak počas štvrtkového výjazdového rokovania v obci Prakovce, kde schválila Akčný plán rozvoja okresu Gelnica.

"Na rekonštrukciu miestnych komunikácií pre mesto Gelnica je to suma 75.000 eur, na rekonštrukciu miestnych komunikácií v ďalších obciach tohto okresu je to ďalších 110.000 eur. Je potrebné rekonštruovať most v obci Stará Voda a v Margecanoch. Dokopy na obidve tieto úpravy alebo výstavby pôjde 155.000 eur. Pomôžeme zrekonštruovať zimný štadión v Gelnici za 45.000 eur, zdravotné stredisko tu v obci Prakovce za 75.000 eur, prispejeme na výstavbu telocvične v obci Veľký Folkmar až v objeme 80.000 eur a vláda vyčlenila aj prostriedky pre jednotlivé cirkvi v okrese na rekonštrukciu kostolov a iné projekty vo výške 72.000 eur," uviedol po rokovaní vlády Pellegrini.

Nad rámec plánu

Rezerva vlády vo výške jedného milióna eur je podľa jeho slov daná nad rámec akčného plánu.

"Nie je to naplnenie úloh akčného plánu a zvýšenie zamestnanosti. Ten milión eur navyše je príspevok vlády do samosprávnych rozpočtov na to, aby si mohli urobiť svoje investičné aktivity, ktoré v obciach plánovať chceli," zdôraznil premiér.

Starosta Prakoviec Pavol Lukáš povedal, že v zdravotnom stredisku chcú zrekonštruovať toalety a vymeniť okná.

"Je to budova, kde chodia malé deti i starší ľudia a pre nich je potrebné vytvoriť vhodné prostredie v čase, keď sú zdravotne na tom horšie," vysvetlil.

Verí, že schválený akčný plán prispeje k zvýšeniu kvality života ľudí v regióne a vytvoreniu nových pracovných miest.

"Určite sa to podarí, ak sa sem umiestnia noví investori alebo prípadne aj tým, ak budú podporení naši súčasní podnikatelia. Chcem veriť tomu, že sa aj noví investori do regiónu dostavia. Nielen do našej obce, pretože náš priemyselný park je už takmer pomaly zaplnený, aj keď výroba v niektorých firmách ešte nezačala naplno," doplnil Lukáš.

V priemyselnom parku v Prakovciach v súčasnosti pôsobí približne desať firiem, ktoré zamestnávajú 400 až 500 ľudí.

