Český a slovenský prezident sa stretli na Štrbskom Plese

Zeman: Čechov a Slovákov rozdeľuje deväť miliónov a český dom v Bratislave.

5. apr 2018 o 13:14 (aktualizované 5. apr 2018 o 14:20) TASR, SITA

ŠTRBSKÉ PLESO. Čechov a Slovákov rozdeľuje deväť miliónov a český dom v Bratislave. Povedal to znovuzvolený český prezident Miloša Zeman počas tlačovej konferencie po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom na Štrbskom Plese.

"My sme dali deväť miliónov a ja som otváral slovenský dom v Prahe, teraz je na rade Andrej. Ja som sa rozhodol riešiť tento posledný česko-slovenský problém, a to je neexistencia českého domu v Bratislave a venovať tomu, ak bude nutné, celých päť rokov svojho funkčného obdobia," vysvetlil Zeman.

Mala by to podľa neho byť trojpodlažná budova v centre Bratislavy a český prezident verí, že ho bude otvárať spoločne s Kiskom.

"Aj napriek tomu, že sme menšia ekonomika, tie peniaze určite nájdeme a tešíme sa na to, že český dom v Bratislave vznikne," reagoval slovenský prezident.

Rok v znamení výročí

Predmetom spoločného stretnutia v Tatrách bol aj ďalší rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi oboma krajinami, ktorá sa tento rok nesie v znamení významných spoločných výročí.

"Tento rok nás ale čaká veľa príjemných osláv, sté výročie Československa vytvára priestor pre dôstojné a pekné oslavy a spomienky toho, čo sme spolu dokázali," zdôraznil Kiska, ktorý s veľkou vďakou prijal pozvanie na 28. októbra do Prahy a teší ho, že Zeman prijal pozvanie na 31. októbra do Martina.

Obaja prezidenti sa okrem iného dohodli, že zorganizujú aj jazdu prezidentským vlakom z Brna do Bratislavy, kde zaspomínajú na staré časy.

Hovorili o Skripaľovi

Prezident Andrej Kiska v súvislosti s otrávením dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a vyhosťovaním ruských diplomatov pokladá v tomto konflikte za nesmierne dôležité ukázať solidaritu s partnermi v Severoatlantickej aliancii a v Európskej únii. Povedal to na štvrtkovej tlačovej konferencii na Štrbskom Plese po rokovaní s českým prezidentom Milošom Zemanom.

"Informačná vojna prebieha, z každej strany sa na nás valia nové informácie. Vždy bude veľa otázok o tom, ako to bolo, ale to, že od nás spojenci očakávajú nejaké symbolické gesto spoľahlivosti a dôvery, je nesmierne dôležité. Je mi ľúto, že sme z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) jediná, ktorá nevyhostila žiadneho z ruských diplomatov," povedal Kiska.

Veľmi ho znepokojili informácie, ktoré získal od slovenských informačných služieb, že niektorí ruskí diplomati idú nad rámec svojej bežnej diplomatickej činnosti. Práve preto si myslí, že Slovensko malo postupovať rovnako ako väčšina krajín EÚ, jadro EÚ a krajiny V4.

SR zatiaľ len povolala svojho veľvyslanca v Moskve na konzultácie. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) dávnejšie vysvetlil, že ide o vážny diplomatický akt. "Za 25 rokov sme ešte nikdy nepovolali nášho veľvyslanca v Moskve na konzultácie domov," vysvetlil s tým, že takéto opatrenie sa neprijíma na úrovni ministerstva zahraničných vecí, ale na politickej úrovni. Podľa Lajčáka zatiaľ nie je rozhodnuté, na aký čas opustí veľvyslanec Peter Priputen Moskvu.

Na kauzu Skripaľ reagoval aj Zeman.

"Nie som chemik, takže sa k tomu neviem v tejto súvislosti vyjadriť. Zaregistroval som ale len jednu vec, že šéf anglického laboratória pre odhaľovanie jedovatých látok prehlásil, že Británia nemá žiadne dôkazy o ruskej účasti v tejto akcii a teraz ma riaditeľ môjho zahraničného odboru informoval, že Angličania vraj začali sťahovať zo svojich webov toto obvinenie Ruska. Ak je to tak, tak je to vec záhadná. Pán Skripaľ a jeho dcéra Julija vraj vypli svoje mobilné telefóny, je záhada, kde boli, aby neboli identifikovaní pomocou GPS. Takže je to detektívka, a ako na túto detektívku reagovať, to záleží na jednotlivých krajinách," konštatoval Zeman.

On sám má isté pochybnosti o výpovediach zahraničných diplomatov, avšak rešpektuje deľbu kompetencií.

Český prezident dodal, že zatiaľ nemá bližšie informácie od bezpečnostnej informačnej služby ohľadom vyšetrovania o údajnej stope jedu novičok, ktorým mali Skripaľa a jeho dcéru otráviť, v Česku.

"Dal som bezpečnostnej a informačnej službe jeden mesiac, z toho uplynul jeden týždeň, ešte ostávajú tri týždne. Predpokladám, že budem verejnosť informovať o výsledkoch tejto správy, pretože nevidím dôvod, aby bola nejako utajovaná," uzavrel Zeman.

Návrat po 20 rokoch

Zeman sa do Vysokých Tatier podľa vlastných slov vrátil po 20 rokoch. Naposledy tam bol na chate Kamzík, ktorá patrí slovenským premiérom, pri stretnutí s Mikulášom Dzurindom.

"Vtedy nás pozvali na prechádzku, kedy sme sa brodili polmetrovým snehom, na čo sa nedá zabudnúť. Obaja sme vtedy riešili posledný konflikt medzi Českou a Slovenskou republikou, čo bolo delenie zlata. Dospeli sme vtedy k vzájomnej dohode, ktorú kritizovali obe strany, ale dobrý kompromis je taký, pri ktorom sú obidve jednajúce strany bledé hnevom. Od tej doby žiadne problémy nie sú," konštatoval Zeman.

"Som veľmi rád, že sme sa mohli stretnúť tu vo Vysokých Tatrách. V októbri sa tu stretneme znovu, keď tu bude stretnutie prezidentov Vyšehradskej štvorky," upozornil Kiska.

Stretne sa s premiérom

Po slávnostnom obede obaja prezidenti absolvujú jazdu na koči okolo Štrbského plesa.

Podľa tradície nadštandardných slovensko-českých vzťahov ide o prvú oficiálnu zahraničnú cestu českého prezidenta po jeho opätovnom zvolení do funkcie.

Pod Tatry priletel ešte v stredu (4.4.) podvečer.

V rámci štvrtkovej návštevy sa Zeman vo večerných hodinách stretne aj s premiérom SR Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a následne sa v piatok 6. apríla vracia späť do Českej republiky.