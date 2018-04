Lyža Solisková už leží v hrobe. Do Tatier sa vkráda jar

Andrej Bičan sa chcel dať zakopať spoločne s ňou.

14. apr 2018 o 15:55 (aktualizované 14. apr 2018 o 16:12) Jana Pisarčíková

ŠTRBSKÉ PLESO. Na chate pod Soliskom patril víkend rozlúčke so zimnou sezónou.

Plačky si išli oči vyplakať, trúchliaci dav nedokázal odchod lyže do ríše mŕtvych prijať.

Andrej Bičan sa dokonca chcel do hrobu dať zakopať spoločne s ňou.

Jar sa pomaly vkráda do Tatier a tak v sobotu poslali na odpočinok aj Lyžu Soliskovú.

Najprv na rad prišli krčmári z okolia. Zmerali si sily na podujatí s názvom Kačmar skap.

„Je to už siedmy ročník humoristicko-skialpinistického podujatia, do ktorého sa zapájajú ľudia, ktorí pracujú v gastronómii,“ povedal chatár z Chaty pod Soliskom Milan Štefánik.

Stosedemdesiat súťažiacich

Tento rok bola účasť na pretekoch bohatá, ba dokonca najväčšia za posledné ročníky.

Ako chatár povedal, prišlo presne 170 súťažiacich. Štart mali na Štrbskom Plese a vyjsť mali hore na Solisko.

Počas cesty však museli absolvovať neľahké zastávky.

Paradoxom Kačmar skapu je, že aj ten, kto je najpomalší, môže zvíťaziť. Stačí, ak vie dobre piť a dokáže po svojich ešte aj dôjsť do cieľa.

Za každý jeden vypitý pohárik páleného dostáva bonus v podobe mínus jednej minúty.

Tím, ktorý zvíťazil, mal týchto mínusových minút sedemdesiat tri.

Bičan sa so smrťou lyže nevedel zmieriť

Keď už všetci súťažiaci krčmári dorazili do cieľa, radosť vystriedal smútok. Plakali všetci, čo mali na nohách obuté lyžiarky.

Trúchliaci sprievod sa vydal spred chaty a zamieril priamo k snežnému hrobu Lyže Soliskovej.

Spoločne jej zaspievali pieseň na rozlúčku.

Šéf pohrebného sprievodu, dobrovoľný horský záchranár Jaroslav Švorc, predniesol smútočný príhovor.

Najviac pochovávanie lyže ale nemohol rozdýchať zabávač Andrej Bičan.

„Pochovajte ma, prosím, s ňou,“ kričal. Hneď potom sa snažil ľahnúť si k lyži.

Aj keď v uplynulých sezónach zvykla Lyža Solisková upadnúť iba do klinickej smrti a následne sa prebrať, tohto roku to vyzerá, že naozaj dostala od počasia poriadny úder.

„Ja si myslím, že teploty, ktoré do Tatier prišli, dajú záverečné K.O. lyžovačke. Budúci týždeň má už pršať. Dážď zmyje sneh a my sa pekne prehupneme do letnej sezóny,“ uzavrel chatár.

