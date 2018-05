Opäť ožíva myšlienka železničného tunela popod Tatry

Hovorí sa o ekonomickom prínose, ochranári sú skeptickí.

2. máj 2018 o 0:00 Jana Pisarčíková

VYSOKÉ TATRY. V slovenských veľhorách sa pred časom uskutočnilo poľsko-slovenské stretnutie zamerané na rozvoj cestovného ruchu na oboch stranách Vysokých Tatier.

Jednou z tém bol aj návrh tunela spájajúci Slovensko s Poľskom.

Rozvoj turizmu a spájanie regiónov na báze európskej výzvy. To by mali byť prínosy železničného tunela popod Tatry.

Vyriešiť by mal nielen spoluprácu s poľskými susedmi, ale tiež dopravné problémy.

Tatranci hovoria o vizionárskej myšlienke a nedokončenom projekte našich praotcov.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Viac ako storočná vízia

Prečítajte si tiež: Povedie niekedy tunel popod Tatry až do Poľska?

Obe strany Tatier už roky bojujú so zlou dopravnou situáciou.

Vybudovanie železnice popod Tatry a následné napojenie na Tatry patrilo podľa slov Jozefa Hrobáka, podpredsedu predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) už medzi zámery našich prarodičov z druhej polovice 19. storočia.

„Viac ako storočná vízia cestného alebo železničného tunela popod Tatry by mala prispieť k rozvoju slovenských a poľských Tatier, čím by sa zvýšila životná úroveň a zamestnanosť v týchto lokalitách,“ citoval Hrobáka Tatranský dvojtýždenník.

Prispôsobiť dopravu

Železničné spojenie by bolo najkratšie medzi Štrbským Plesom a Zakopaným. Malo by desať až pätnásť kilometrov.

Zo Smokovcov by to bolo dvadsaťpäť kilometrov. Ak by trasa išla mimo národných parkov, bolo by to 35 až 40 kilometrov.

„V prvom rade ide o rozvoj turizmu, spájanie regiónov na báze európskej výzvy. To znamená, že podľa zámeru tunela by sme vedeli prispôsobiť ostatné formy dopravy na oboch stranách Tatier ako jedného celku,“ povedal prednosta mestského úradu Vysoké Tatry Eugen Knotek.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5BNE na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5BNE na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone