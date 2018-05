Rómovia po požiari: V jednej unimobunke sa tlačia aj dvadsiati

Najviac im chýba súkromie a voda.

1. máj 2018 o 12:02 Mária Šimoňáková

POPRAD. Obyvatelia objektu na Staničnej ulici v mestskej časti Popradu v Matejovciach už vyše mesiaca obývajú unimobunky. Ich pôvodný domov zničil požiar.

Mesto takto vyriešilo dočasné bývanie pre vyše stovku ľudí.

Hoci sú Rómovia vďační, že sa im mesto po požiari neotočilo chrbtom a našlo im strechu nad hlavou, bývanie v unimobunkách je podľa nich ťažké.

Chýba im voda či dostatočný počet toaliet.

Hoci sa tu nachádzajú aj dva kontajnery, ktoré slúžia ako sprchy, sú zamknuté. Voda netečie.

Jedna unimobunka, tri rodiny

V jednej z desiatich unimobuniek sa tlačí 16 až 20 ľudí.

Večer, keď si všetci ľahnú na zem, ležia jeden vedľa druhého. Od malých detí až po dospelých ľudí.

V prvej unimobunke sa tlačia tri rodiny. Hlava rodiny hovorí, že už nevládze. Obmedzený priestor jeho i rodinu ubíja.

„Nemáme tu ani skrine, ani postele. Nemáme si ani kam dať veci. Voda netečie. Deti chodia do školy špinavé a smrdia. Aj pes má svoju vlastnú búdu, v ktorej spí len on sám. Nie takto pokope,“ posťažovala sa jedna z najstarších obyvateliek unimobuniek.

Podľa jej mladšej susedky mesačne za dočasné bývanie platia 200 eur.

„Pritom nemáme ani vodu a len dva záchody na nás všetkých. Do konca týždňa by vraj mala byť voda. Dúfame, že to tak bude,“ zdôraznila mladá matka.

Jedlo si miestni pripravujú na elektrických varičoch. Trvá to niekedy aj celý deň, keďže majú veľmi slabý výkon.

Radi by bývali v nejakých iných domoch. Vraj by nemali problém ani s platením nájomného, len keby mali viac súkromia a vodu.

Poriadková služba aj sociálni pracovníci

Na mieste sa nachádza aj unimobunka pre členov Miestnej občianskej poriadkovej služby. Strieda sa tu šesť chlapov v 12-hodinových službách.

Ako nám potvrdil jeden z nich, dochádza tu aj k napätým situáciám.

