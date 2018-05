Hasiči v Tatrách naďalej bojujú s veľkým lesným požiarom

Turistické chodníky už otvorili, až na jednu výnimku.

4. máj 2018 o 8:21 (aktualizované 4. máj 2018 o 11:07) TASR

VYSOKÉ TATRY. Hasiči od skorého rána pokračujú v hasiacich prácach pri požiari lesa vo Vysokých Tatrách.

"Prostredníctvom vykonaného prieskumnému letu vrtuľníkom bolo zistené, že sa požiar v noci podarilo udržať pod kontrolou a už sa nerozširuje ďalej," informovala hovorkyňa prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová.

Požiar bol lokalizovaný v piatok krátko pred 11.00 h.

"Na mieste je vybudovaný jazierkový systém so šiestimi jazierkami. Momentálne pri požiari zasahuje viac ako 80 hasičov, a to z hasičských staníc v Poprade, Vysokých Tatrách, Kežmarku, Levoči, Mengusovciach, Prešove a z modulu pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí Stred," dodala krátko pred jedenástou dopoludnia hovorkyňa s tým, že pri udalosti pomáhajú tiež dobrovoľní hasiči z obcí Šuňava, Štrba, Batizovce, Liptovská Teplička a Spišský Štiavnik.

Podporu zo vzduchu tvoria dva vrtuľníky z letky ministerstva vnútra a Ozbrojených síl SR, ktoré od rána zhodili na postihnuté miesto už približne 87.000 litrov vody.

Požiar lesa v 4. a 5. stupni ochrany prírody vypukol vo štvrtok (3.5.) krátko pred 14. hodinou a zasiahol približne 30-hektárovú lokalitu v oblasti Kežmarské Žľaby v 4. a 5. stupni ochrany prírody.

Vyhýbajte sa tejto lokalite

Počas štvrtka s ohňom bojovalo asi 50 profesionálnych i dobrovoľných hasičov, moduly pozemného hasenia a tiež dva vrtuľníky.

Pre nebezpečenstvo požiaru v poobedňajších hodinách evakuovali z terénu 800 až 1200 turistov a dočasne uzavreli viaceré turistické chodníky vedúce ku Chate pri Zelenom plese a Chate Plesnivec i ďalšie trasy.

Šéf Horskej záchrannej služby Jozef Janiga v tejto súvislosti apeloval na turistov, aby sa miestu požiaru ako i jeho okoliu vyhýbali a nekomplikovali tak zásah hasičov a chránili si zdravie.

Hľadá sa vinník

Najpravdepodobnejšou príčinou vzniku požiaru je podľa prezidenta Hasičského a záchranného zboru Alexandra Nejedlého ľudský faktor, a teda manipulácia s otvoreným ohňom.

Príroda sa bude z požiaru spamätávať desiatky rokov, uviedol riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko.

Vysoké Tatry už v minulosti tesne po kalamite v roku 2004 postihol jeden požiar, ktorý bol rozsahovo väčší ako ten zo štvrtka.

V posledných rokoch hasili viacero menších požiarov.

"Skoro vždy to bolo spôsobené pracovníkmi v lesoch, takmer každý druhý má cigaretu v ústach, takže by jednoznačne malo dôjsť k preškoleniu takýchto pracovníkov zo strany dodávateľov služieb v lesoch. Oni totiž často vôbec nedodržujú pravidlá pri práci v teréne. Ide o služby, ktoré si objednáva vlastník lesa, mali by sme apelovať, aby bol prísnejší pri výbere dodávateľov a vyberal spoľahlivých ľudí, ktorí neznečisťujú prostredie a nemanipulujú s otvoreným ohňom," konštatoval riaditeľ Správy TANAP.

Podľa jeho informácií sa v lokalite Kežmarské Žľaby mali pred požiarom nachádzať ľudia, ktorí tam vysádzali stromčeky.

Správcom územia sú Lesy mesta Kežmarok.

"Súkromných vlastníkov máme v piatom, štvrtom aj treťom stupni ochrany a tam, kde ich obmedzujeme, im štát vypláca ujmu," objasnil Majko.

"Môžeme potvrdiť, že tam boli robotníci, ktorí ale nie sú zamestnancami Lesov mesta Kežmarok. Ide o externých pracovníkov, ktorí tam vysádzali stromčeky a oni sami požiar nahlásili. Podľa našich informácií pri tejto činnosti nemalo dôjsť k manipulácii s otvoreným ohňom. Nejaké zistenia, ktoré by viedli k vinníkovi, bude riešiť vyšetrovateľ a ďalšie vyjadrenie poskytne mesto až po skončení vyšetrovania príčin požiaru," uviedla hovorkyňa mesta Kežmarok Zuzana Šlosárová.

Chodníky, až na jednu výnimku, už otvorili Turistické chodníky v požiarom postihnutej oblasti vo východnej časti Vysokých Tatier sú po krátkodobej uzávere opäť otvorené. Horská záchranná služba informovala, že výnimkou je žlto značená turistická trasa vedúca od smerovníka Čierna voda na Chatu Plesnivec. Tá ostáva naďalej uzavretá. "Apelujeme na turistov, aby dodržiavali pokyny a usmernenia službukonajúcich príslušníkov záchranných zborov, aby zbytočne nevstupovali na územie, kde prebieha hasenie požiarov a nekomplikovali tým práce záchranárov," upozorňuje HZS.