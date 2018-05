Zelený hrá hokej v Emirátoch. Stretol tam aj Bondru a naštval ho

Peniaze za to neberie. Robí to pre zážitky.

5. máj 2018 o 0:00 Marián Špacai

Bývalý hokejista Spišskej Novej Vsi a rodák z toho mesta Ľubomír Zelený má zaujímavý osud. Zavial ho až do Spojených arabských emirátov (SAE).

Kto by povedal, že puk súťažne naháňa aj tam. Riadna exotika...

Zelený hrával za mládežnícke tímy rodnej Spišskej Novej Vsi.

Potom dostal ponuku z Banskej Bystrice, za jej seniorské áčko si zahral i mužskú extraligu. Avšak len jediný zápas v sezóne 2008/09.

Aj preto hokej odložil na druhú koľaj, hoci rok ešte strávil vo francúzskom Nice.

V Abú Dhabí dbal na kondičku policajtov

Pred štyrmi rokmi sa však dostal do SAE. Nie je to práve krajina, ktorá by nabádala k návratu ku korčuliam a hokejke, ale paradoxne, v prípade tohto východniara to tak bolo.

Pôvodne plánoval vycestovať do Južnej Afriky.

„Potom som sa však dozvedel, že v Bratislave robia pohovory na prácu kondičného trénera do policajného zboru v Abú Dhabí. Prihlásil som sa a uspel som. Medzičasom som prácu zmenil, teraz učím na kanadskej medzinárodnej škole v rovnakom meste,“ začína odvíjať niť svojho príbehu.

Hokejku už nechcel vziať do ruky

Pri návšteve Dubaja sa dočítal o nejakých hokejových tímoch v krajine, ale zapojiť sa do tamojšej ligovej súťaže rozhodne neplánoval.

„Vôbec som sa do toho nehrnul. Po skončení hokejovej kariéry doma na Slovensku som si totiž povedal, že hokejky sa v živote nedotknem.“

Toto predsavzatie mu vydržalo päť rokov.

„Bol som hokejovým rozhodcom a tým som chcel ostať aj v Emirátoch. Nakoniec po tlaku okolia som podľahol a bola to najlepšia vec, ktorá ma tu mohla stretnúť,“ priznáva.

Najmä z dôvodu, že hokej mu výrazne pomohol sa v cudzom prostredí adaptovať.

„Vďaka hokeju tu mám teraz oveľa viac kamarátov ako doma. Spoluhráči sú mi ako rodina. Veľa ľudí malo problém sa aklimatizovať na inú kultúru, mnoho z nich aj odišlo, pričom pre mňa niečo také vôbec neplatí.“

Arabskí hokejisti, takéto slovné spojenie môže u nás vyvolávať len úsmevy.

Sotvakto si u nás vie predstaviť ich úroveň.

„V našom tíme nemáme žiadnych arabských hráčov. Všetci hrajú za „domáci“ tím Abú Dhabí Storms, ktorý zároveň aj riadi ligu a taktiež za lokálny celok Al Ainu. Tieto dva tímy tvoria gro reprezentačného výberu SAE. Zo začiatku som bol z nich prekvapený, ale keď som zistil, že majú tréningy každý deň, tak som si povedal, že by to mohlo byť aj lepšie,“ pousmial sa 28-ročný útočník.

Výkonnostne sú SAE v C-kategórii.

V rebríčku IIHF im patrí 46. miesto, za nimi sú už len Bosna a Hercegovina a Taj-pej.

Legionári z “pivnej ligy“

Mužstvo, v ktorom slovenský hokejista pôsobí, sa volá Abú Dhabí Scorpions a zložené je výlučne z legionárov.

„Naša organizácia má okolo 120 hráčov, ktorí sú rozdelení do „pivnej“ ligy. Tá prebieha každý víkend v rámci Abú Dhabí. Z nich je každoročne na začiatku vybraných 22 hráčov do hlavného mužstva, ktoré hrá národnú Emirates ligu.“

Väčšinou sa základ tímu nemení. V tejto sezóne celok tvoria najmä Kanaďania, traja Slováci, dvaja Česi i Fín.

„Po dlhom čase nemáme v kádri Američana, okrem trénera, ktorý pracoval v organizácii NHL Arizona Coyotes ako kouč brankárov.“

V Scorpions pôsobí aj ďalší východniar – Prešovčan Daniel Pendrák. Krajania sa v ďalekom svete vídavajú aj mimo hokeja.

„S Danielom som sa stretol ešte pred odchodom do SAE. Prvé dva roky v Abú Dhabí sme boli kolegovia a susedia. Stále máme k sebe blízko a pomáhame si navzájom.“

Hrajú aj v nákupnom centre, sú tam atrakciou

Sezóna v SAE je veľmi krátka, začína sa koncom septembra, končí v polovici februára kvôli reprezentačným povinnostiam národného tímu.

Posledný ročník mal iba 14 kôl základnej časti a play-off.

Útočník zo Spišskej Novej Vsi v nich nazbieral 47 kanadských bodov a v tomto hodnotení bol na 5. mieste v rámci celej ligy.

Divácky záujem o tento zimný šport je v púštnom štáte minimálny, zápasy sledujú zväčša len chlapi z hokejovej komunity.

V Dubaji sa však občas na „čudo na korčuliach“ zastavia aj nakupujúci, tamojšie klzisko je totiž situované priamo vo veľkom obchodnom centre.

