Požiar v Tatrách: Plamene opäť vzbĺkli, hasiči sú znovu v teréne

Boj s ohňom neutícha, škody sú obrovské.

7. máj 2018 o 15:30 (aktualizované 7. máj 2018 o 16:58) TASR, Klaudia Jurkovičová

Takto to na mieste vyzeralo v piatok. Hasiči sa sem znovu museli vrátiť.(Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru SR)

VYSOKÉ TATRY. Hasiči sa museli v pondelok opäť vrátiť k požiaru v Kežmarských Žľaboch. Silný vietor totiž rozdúchal tlejúce ohniská, ktoré začali horieť.

Hasiči tak museli znovu vytvoriť jazierkový systém a začať s prácami.

Pritom v nedeľu večer to vyzeralo, že požiar je už definitívne pod kontrolou, čo potvrdila aj Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ.

Miesto bolo odovzdané pracovníkom lesnej správy, ktorí ho mali naďalej monitorovať.

Tlejú pne a korene stromov

Hasiči ešte aj v pondelok podvečer stále dohášali tlejúce pne a korene stromov.

Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove uviedol, že na mieste zasahovali už ráno a oheň sa zase objavil aj popoludní.

"Nie je to nič dramatické. Pne sú stále v takom štádiu, že kým tam nebude pršať, tak stále je možnosť, že sa oheň bude šíriť koreňovým systémom. Pre istotu tam máme hasičov a dohášajú tlejúce drevo," uviedol službukonajúci hasič.

"Ľudí to vystrašilo a hlásia požiar. Je to prírodný živel, nedá sa to na sto percent uhasiť za taký krátky čas. Treba požiar monitorovať a dohášať, hasiči ho majú pod kontrolou. Nie je rozšírený na iné plochy," zdôraznil.

Pôvodný požiar vypukol vo štvrtok popoludní, škody, ktoré napáchal, sú obrovské.

Horela aj tráva pri Svite

Akoby toho nebolo málo, v pondelok popoludní začal horieť aj trávnatý porast pri Svite.

Vodiči na sociálnych sieťach upozorňovali, že cesta bola zadymená.

Pri prejazde týmto úsekom bolo preto potrebné zvýšiť ostražitosť.

