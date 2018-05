Stavba Ružína zmenila život ľuďom. Obce zmizli

MARGECANY. Ľudia, ktorí po prvý raz prechádzajú okolo obce Margecany v okrese Gelnica, alebo do nej zavítajú, sa neraz čudujú, prečo rímskokatolícky kostol svätej Margity stojí mimo obce. Z

vyčajne sú kostoly a krčmy centrom dediny, no v Margecanoch to tak nie je. Stojí sám, na kopci, od niektorých domov je vzdialený aj zopár kilometrov....

Vôkol neho je vodná nádrž Ružín. A práve ona je dôvodom toho, prečo margeciansky kostol osirel.

Kedysi bol totiž aj on v centre Margecian. Avšak tých starých, ktoré skončili pod vodou. Museli totiž ustúpiť vyšším záujmom.

Bol to iný život

Margecany sídlili pri sútoku riek Hnilec a Hornád a miesto, kde sa tieto dva toky spájali, zvykli obyvatelia nazývať v nárečí Dva vodi.

Neďaleko bola najstaršia slovenská vápenka, železničná stanica, cez ktorú prechádzala slávna Košicko-bohumínska železnica.

„Ja pochádzam zo susedných Jakloviec, ale vydala som sa do Margecian. A musím povedať, že život v starých Margecanoch bol čosi úžasné. Bolo to také neskutočne kolektívne a rodinné. Každý sa s každým poznal, ľudia sedávali na priedomí... Naozaj sa tam žilo výborne. Keď nás presťahovali, všetko sa akosi rozbilo,“ nostalgicky konštatuje 80-ročná bývalá učiteľka Mária Uličná.

Viacero, hlavne starých ľudí v tom čase ťažko nieslo, že museli zbúrať to, čo si vlastnými rukami postavili.

Panoráma Ružína zo Sivca. (zdroj: Martin Belej)

Premiestnili aj hroby

Zlom v živote Margecancov nastal v roku 1960. Vtedy sa dozvedeli, že na mieste, kde žijú, bude postavená vodná nádrž Ružín a ich domy budú zničené.

V tomto roku sa už aj začalo s oceňovaním nehnuteľností, ktorých sa týkala asanácia.

„S vlastníkom nehnuteľnosti bola uzavretá zmluva, v ktorej sa odhadla cena domu (stavby), určil peňažný ústav, do ktorého sa deponuje peňažný obnos za nehnuteľnosť, stanovil čas, do ktorého musí majiteľ vykúpený dom opustiť, asanovať a postaviť si nový, či už svojpomocne, alebo prostredníctvom stavebnej organizácie. K asanácii prvých budov došlo v roku 1962. V roku 1963 sa začali vytyčovať stavebné parcely presídlencom z Ružína, Jakloviec a ďalším miestnym občanom. Nastalo sťahovanie a premiestňovanie úradov štátnej správy, obchodov a služieb do náhradných objektov,“ uvádza sa v kronike Margecian.

Sťahovať sa dokonca museli aj nebožtíci. Investor vodného diela Ružín urobil sčítanie hrobov na starých cintorínoch.

Na jednom ich bolo 273 a na druhom 212 a všetky boli premiestnené do nového cintorína v hone Ortaše.

