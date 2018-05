Aj basketbalové kluby vo Svite a Spišskej Novej Vsi majú existenčný problém

Úplný zánik zrejme nepripustia.

19. máj 2018 o 0:00 Patrik Fotta

SVIT, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Nepriaznivý osud, ktorý postihol basketbalistov KB Košice v súvislosti so zákonom o športe, je varovným signálom pre ostatné kluby v najvyššej slovenskej súťaži.

V Eurovia SBL lige pôsobili v minulej sezóne aj ďalšie dva tímy z východného Slovenska.

Svit aj Spišskú Novú Ves čakajú náročné rokovania s ekonómami a právnikmi, aby sa pokúsili zachrániť elitný basketbal vo svojich mestách.

Ani jedno z družstiev momentálne neuvažuje o ukončení činnosti, no vzhľadom na potrebu extrémneho navýšenia rozpočtov pre zákon o športe majú vážne obavy z nasledujúcej sezóny.

"Budeme robiť všetko pre to, aby sme pokračovali v extralige, ale musím povedať, že ak chceme ostať na približne rovnakej úrovni na akej sme boli, potrebujeme navýšiť rozpočet o minimálne 50 percent a viac. Situácia je teda veľmi kritická," povedal prezident Svitu Ján Drobný.

Riešením by bol super odvodový bonus

Získať viac peňazí od sponzorov je pri súčasných podmienkach podľa Drobného nereálne.

"Odvodové úľavy pre ľudí, ktorí dávajú peniaze do športu, sú nulové. Viac financií do rozpočtu teda nezískame a z toho dôvodu budeme nútení dávať o 50 percent menej odmien hráčom. Kvalita ligy ako takej teda určite klesne. Čítal som jednu analýzu, podľa ktorej to vyzerá tak, že ideme vyhnať slovenských športovcov zo Slovenska, pretože im nebudeme vedieť ponúknuť normálne podmienky," uviedol Drobný.

