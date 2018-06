Počet zásahov HZS počas zimnej sezóny stúpol o šesť percent

Záchranári zasahovali dohromady v 2331 prípadoch.

8. jún 2018 o 13:26 TASR

VYSOKÉ TATRY. Počet zásahov Horskej záchrannej služby (HZS) počas uplynulej zimnej sezóny stúpol o šesť percent.

Na tlačovej konferencii vo Velickej doline vo Vysokých Tatrách to potvrdil riaditeľ HZS Jozef Janiga.

"Zimná lyžiarska a turistická sezóna bola veľmi silná, pre zaujímavosť od 1.12.2017 do 30.4. tohto roku naši záchranári zasahovali dohromady v 2331 prípadoch. Oproti roku 2016 je ten nárast dokonca ešte vyšší, a to o 25 percent. Nie je to len nárast v lyžiarskych strediskách, ale aj vo voľnom teréne. Zaujímavá je napr. štatistika aj z roku 2004, kde sme zasahovali v necelej tisícke prípadov, čiže v poslednej sezóne bol oproti tomu nárast o 135 percent," konkretizoval Janiga.

Takéto rapídne zvýšenie má podľa neho dopad nielen na personálne zdroje HZS, ale i na financovanie zdravotníckeho materiálu a záchranárskej techniky. Šéf horských záchranárov konštatoval, že počet zásahov každoročne pribúda a podľa všetkého sa to v budúcnosti ani nezmení.

"Na jednej strane nás teší, že návštevníkov v našich horách je stále viac, na druhej strane musíme byť stále viac pripravení, aby sme všetkým dokázali v prípade potreby pomôcť," dodal.

Až 17 smrteľných

Dohromady zaznamenali horskí záchranári za zimnú sezónu 17 smrteľných úrazov.

Najviac úrazov v zime bolo na lyžiarskych tratiach, ktoré sú podľa HZS často preplnené. Išlo najmä o zrážky lyžiarov či náraz do prekážok a nezvládnutie rýchlosti na svahu.

"Veľmi jednoducho povedané, dnes si takmer každý dokáže kúpiť lyžiarsku výstroj, ale to neznamená, že je z neho automaticky lyžiar," zdôraznil Janiga.

V súvislosti s národnostným zložením zranených lyžiarov a turistov najväčšiu časť tvorili Slováci, a to viac ako polovicu, nasledovali Poliaci a za nimi českí hostia.

V súvislosti so záchrannými akciami v horskom teréne Janiga poznamenal, že dohromady zasahovali pri 18 lavínových úrazoch.

Odkedy sa čoraz častejšie používajú v teréne rôzne lavínové airbagy a vyhľadávače, tak v niektorých prípadoch horskí záchranári nemajú o lavínovej udalosti žiadne informácie. Keďže sa turisti dokážu dostať z lavíny na povrch, štatistiky sú podľa neho v tejto súvislosti skreslené.

Dodal, že ročne padne na území slovenských hôr niekoľko tisíc lavín. Horských záchranárov teda teší, že počet záchranných akcií v takýchto prípadoch je relatívne malý.

"V porovnaní s alpskými krajinami vzhľadom na veľkosť územia však treba povedať, že patríme medzi veľmi silné krajiny, čo sa počtu zásahov pri páde lavíny týka," konštatoval šéf HZS.

Atypická sezóna

Zimná sezóna bola podľa neho atypická, keďže začala relatívne skoro už koncom októbra a v januári prišlo oteplenie, následkom čoho sa vo vysokohorskom prostredí tvorilo značné množstvo suchých lavín.

V marci sa zase ochladilo a prišlo aj dosť veľa snehových zrážok, čo situáciu zastabilizovalo.

"Keď však mala prísť jar, prišlo rovno leto. V apríli dochádzalo k mokrým základovým lavínam, ktoré mali aj svoje obete," upozornil Janiga.

Dodal, že návštevníci by sa mali v súčasnosti v horskom prostredí pripraviť na letné snehové polia.

Zároveň sa môžu stretnúť aj s letnou búrkou, ktorá môže byť veľmi nebezpečná. HZS preto odporúča chodiť na túry veľmi skoro ráno a na obed by sa už mali turisti vrátiť späť do doliny.

Turistické chodníky vo vysokohorskom prostredí sú uzavreté ešte týždeň, do 15. júna.