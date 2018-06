Vedenie školy vyjadrilo ľútosť nad smrťou ich žiaka

Počas telesnej výchovy náhle skolaboval žiak 8. triedy.

13. jún 2018 o 10:35 TASR

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Vedenie Základnej školy (ZŠ) O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi vyjadrilo ľútosť nad utorkovou (12.6.) tragédiou, pri ktorej počas telesnej výchovy náhle skolaboval žiak 8. triedy.

Zároveň zdôraznilo, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa k udalosti ďalej vyjadrovať nebude.

"Riaditeľ, ako aj celý pedagogický zbor, vyjadruje v súvislosti s touto udalosťou na školskom ihrisku hlbokú ľútosť a spoluúčasť na bolestnom zármutku celej rodine nášho žiaka Adama. Vyhasnutie života mladého človeka, ktorý bol skvelým synom a bratom, oddaným kamarátom a zároveň i vynikajúcim žiakom našej školy, mimoriadne silno zasiahlo každého jedného z nás," uvádza sa v stanovisku, ktoré médiám zaslal riaditeľ školy Bohuslav Vaľko.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Polícia rozhodne po pitve

Chlapca sa nepodarilo oživiť po tom, čo skolaboval počas telesnej výchovy na multifunkčnom ihrisku v areáli školy ani záchranným zložkám.

Prečítajte si tiež: Počas vyučovania zomrel 14-ročný žiak školy na Spiši

Obhliadajúci lekár podľa polície predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonať pitvu.

Polícia v tejto súvislosti prijala trestné oznámenie a podľa výsledkov pitvy rozhodne o ďalšom postupe.

"Okamžite po tejto nešťastnej udalosti sme eliminovali osobný dosah na ostatných prítomných žiakov a vzápätí sme zabezpečili aj psychologickú intervenciu najviac zasiahnutých žiakov a tried školy. V súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním nešťastnej udalosti sa i na žiadosť rodičov nebudeme viac k predmetnej udalosti vyjadrovať. Zároveň žiadame novinársku obec, aby veľmi citlivo pristupovala k získavaniu informácií i prezentovaniu celej tragédie v médiách vzhľadom na to, že bolestne zasiahla školské prostredie plné detí, ktoré na to neboli a nie sú emocionálne pripravené," zdôraznil vo vyhlásení Vaľko.