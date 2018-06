Bahno z polí v Bystranoch skončilo v domoch

Po búrkach na Spiši ostala spúšť.

14. jún 2018 o 14:23 Mária Šimoňáková

SPIŠ. Bystrany, Spišské Vlachy, Krompachy sú najviac postihnuté stredajšími prudkými dažďami na Spiši.

Vo všetkých troch bol na čas vyhlásený tretí povodňový stupeň. Medzičasom ho už znížili na druhý.

Najviac problémov spôsobovali inak pokojné horské bystriny.

Z lesov a polí splavili do domov konáre, odpad a najmä blato.

Voda a blato stekali z polí

V Bystranoch bola v stredu podvečer situácia najhoršia.

V časti obce, zvanej Kiara, kanál nestíhal odvádzať vodu, tá končila v záhradách a pivniciach rodinných domov.

V časti obce Požiarnická voda z polí nad obcou priplavila do kanálov množstvo nánosu a bahna. To skončilo v pivniciach a záhradách.

Obyvatelia obce do neskorého rána odčerpávali vodu z pivníc, vo štvrtok predpoludním pokračovali.

„Je to hrozné, kanál už niekoľko rokov v obci máme, ale čo z toho, keď nie je nikde napojený a neslúži svojmu účelu. Máme zatopenú záhradu aj obe pivnice,“ rozhorčoval sa starší Krompašan, ktorý prišiel do Bystrian, do Kiary, pomôcť do zaplaveného domu svojej svokry.

Pomáhal mu aj jeho švagor zo Smižian. „Osemdesiatročná svokra by si sama nepomohla,“ skonštatoval.

Voda v pivniciach vyrazila z kanála do záhrady a následne do pivníc, zatopila aj garáž, kde majú dielňu.

Obom mužom pomáhali aj dobrovoľní hasiči z obce.

Snažili sa preraziť výpust do kanála, aby voda mohla odtekať.

Na Požiarnickej takú vodu nepamätajú

Na Požiarnickej si takúto veľkú vodu a záplavu nepamätajú.

Zatopené záhrady, zničená úroda, zaplavené pivnice, to všetko spôsobila voda, ktorá stekala z polí nad obcou.

„V pivnici som musela odpojiť aj kotly a bojler. Mala som tam zeleninu, koberce, veci. Švagriná si u mňa odložila aj veci na víkendovú svadbu. Museli sme ich presťahovať. Nepamätám si, že by tu taká veľká voda niekedy bola. Našťastie mi prišiel pomôcť švagor, ktorý prišiel pár dní pred svadbou. Žijem tu sama, tak by som to nezvládla,“ zdôraznila dôchodkyňa z Bystrian.

Počas našej návštevy jej prišli pomôcť aj dobrovoľní hasiči, ktorí jej odčerpávali vodu zo zatopenej pivnice.

Hladina miestami dosahovala pol druha metra.

Bahno z poľa v domoch

Vyššie po Požiarnickej ulici nad obcou je ešte niekoľko okrajových domov.

V ich susedstve je pole, kde pred časom zasadili slnečnicu.

V jednom z okrajových domov býva aj Helena Jurčišinová (82). Na takúto katastrofu si nepamätá.

„Začalo sa to v stredu krátko po 17. hodine. Najprv začalo pršať len zľahka, potom prišiel ten prudký dážď a len lialo a lialo. A to už sme mali v záhrade, na dvore, v altánku aj v letnej kuchyni plno vody a blata. Toľko blata sami nedokážeme upratať. Musí pomôcť bager,“ uviedla dôchodkyňa.

Podľa starostu Bystrian Františka Žigu (RIS) aktivační pracovníci, dobrovoľní hasiči aj pracovníci obce sú od stredajšieho večera v teréne.

V teréne je aj ťažká technika na odstraňovanie blata a nánosov.

Naposledy povodne obec potrápili v roku 2010.

„Odkedy poľnohospodári zasadili nad obcou, smerom na Hincovce, slnečnicu, tak blízko domov je problém. Voda splavila blato a hlinu do obce. Škody vyčísľujeme, no budú vysoké,“ doplnil starosta.

V obci aktuálne platí 2. povodňový stupeň.

Spišské Vlachy

Druhý povodňový stupeň je aktuálne aj v susednom meste Spišské Vlachy.

V stredu podvečer vyhlásili tretí stupeň, neskôr ho znížili.

Skúsenosti s povodňami majú aj v tomto meste. Preto sa ľudia obávali, čo sa môže stať.

Problém spôsobil malý potôčik Patria.

Podľa primátora mesta Ľubomíra Fifika (nez.), koryto potôčika bude potrebné vyregulovať, aby v prípade veľkej vody nespôsoboval problémy.

Voda sa dostala do pivníc niektorých domov, aj do budovy mestského úradu.

„U nás je problémom chýbajúca splašková kanalizácia. Klasický kanál nestíha pojať toľko vody, ako to bolo v stredu počas silných dažďov. Snažíme sa cez projekty získať peniaze na jej vybudovanie,“ doplnil primátor.

„Poľnohospodári by mali zvážiť, akým spôsobom sadia plodiny. Tie brázdy by mali ťahať nie smerom k cestám a obciach či mestám, ale po vrstevniciach. Aby voda sa čo najviac udržiavala v mieste, kde spadne,“ dodal Ľ. Fifik.

Zrútený plot, podmytý dom

Krompašanov potrápili najmä horské bystriny. Došlo k upchatiu kanalizačných vpustov.

V stredu večer v meste vyhlásili tretí povodňový stupeň.

Do záchranných prác boli nasadení pracovníci mesta, hasiči profesionáli, dobrovoľní hasiči z mesta i obce Kluknava.

Na uliciach Veterná a Robotnícka použili aj vrecia s pieskom, aby zabránili vode stekajúcej z lesa.

Tá sa liala priamo do domov.

Najviac zasiahnutý bol dom rodiny Džuganovcov.

Voda podmyla oporný múr, ktorý nevydržal a zrútil sa. V koryte bystriny skončili aj tuje, voda podmyla zámkovú dlažbu.

Ohrozená je blízka garáž, dokonca aj dom rodiny.

„Je to katastrofa. Je mi z toho do plaču. Od večera robíme, čo sa dá, ale sami to nezvládneme Potrebujeme pomoc. Neviem, čo budeme robiť,“ zdôraznila so slzami v očiach domáca pani.

„V meste boli zaplavené byty, rodinné domy i nebytové priestory. Najmä na Maurerovej a Hlavnej ulici. Poškodených bolo asi 500 metrov mestských a účelových komunikácií,“ priblížil krompašský viceprimátor Stanislav Barbuš.

Momentálne v meste pracujú na odstraňovaní škôd.

