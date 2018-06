Hlina a bahno z polí po dažďoch na Spiši spôsobujú problémy

Samosprávy apelujú na poľnohospodárov, aby zmenili spôsob sejby.

15. jún 2018 o 15:44 Mária Šimoňáková

SPIŠ. Nedávne prudké dažde spôsobili ľuďom i samosprávam na Spiši veľké problémy.

V najviac postihnutých Bystranoch i susedných Spišských Vlachoch v domoch, záhradách, pivniciach i na cestách skončili tony hliny a bahna z polí.

Prečítajte si tiež: Bahno z polí v Bystranoch skončilo v domoch

Samosprávy rátajú škody.

Apelujú na poľnohospodárov, aby zvážili iný spôsob sejby plodín. Taký, aby sa voda, ktorá spadne počas dažďov na polia, na nich čo najviac aj udržala, aby nestekala do domov a ulíc, neupchávala kanály bahnom a nekomplikovala tak život samosprávam.

„Odkedy poľnohospodári zasadili nad obcou, smerom na Hincovce, slnečnicu, tak blízko domov je problém. Voda splavila blato a hlinu do obce. Škody vyčísľujeme, no budú vysoké,“ uviedol počas nedávnych záplav starosta Bystrian František Žiga (RIS).

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Podobne reagoval aj primátor Spišských Vlách Ľubomír Fifik (nez.). Podľa jeho slov by poľnohospodári mali zvážiť, akým spôsobom sadia na poliach plodiny.

„Tie brázdy by možno mali ťahať nie smerom k cestám a obciam či mestám, ale po vrstevniciach. Aby voda sa čo najviac udržiavala v mieste, kde spadne. Možno to by mohlo problém so stekajúcou vodou z polí čiastočne vyriešiť,“ doplnil Ľ. Fifik.

Ako v piatok informoval, spolu s bystrianskym starostom budú apelovať na kompetentných a poľnohospodárov, aby zvážili spôsoby obhospodarovania polí v susedstve mesta i blízkych obcí.

V stredu a vo štvrtok pracovníci košickej správy ciest na viacerých úsekoch vyberali zo zatopených a upchatých kanálov množstvo naplaveného bahna.

video //www.sme.sk/vp/36800/

Župan v Bystranoch

Bystrany po silných dažďoch navštívil aj predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka (nez.).

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5DMS na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5DMS na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone