Popradčankám hrozí podobný osud ako Good Angels

Problémom sú peniaze aj situácia okolo športovej haly.

28. jún 2018 o 17:30 Patrik Fotta

POPRAD. Basketbalistkám BAM Poprad hrozí podobne ako Good Angels Košice zánik.

Dôvodov, prečo ani druhý klub na východe Slovenska s veľkou pravdepodobnosťou nepostaví družstvo do najvyššej súťaže, je viacero.

„Situácia v popradskom basketbale je kritická, problémov sa nakopilo niekoľko a nedarí sa nám ich riešiť, pretože ich riešenie nezávisí od nás. Jedným zo závažných problémov je aj existujúci zákon o športe, ktorý dosť výrazne zvyšuje finančné nároky na existenciu družstva. No nie sú to len priame finančné nároky, ale aj obrovská administratívna záťaž na klub. Ďalším závažným problémom je absencia generálneho sponzora, ktorý by uspokojivo pokrýval finančné nároky klubu,“ povedala prezidentka klubu Jana Janáčková.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ísť do ďalšieho ročníka by bolo riziko

Veľkým problémom pre kluby je okrem iného aj zníženie dotácií zo strany štátu resp. miest.

„V najbližšej dobe sa tým bude musieť zaoberať nejeden športový klub. Zákon o minimálnej a štátnej pomoci náš klub zasiahol už tohto roku a prvé peniaze z dotácie mesta sme dostali na účet, myslím, až v máji. Toto v žiadnom prípade neprispelo k pokojnej atmosfére v klube, ba naopak,“ uviedla Janáčková.

Okrem iného sa musia popradské basketbalistky vyrovnať aj s problémom okolo ich domácej haly.

„Všetky tieto problémy sú takého závažného charakteru, že si uvedomujeme, že ísť do ďalšieho ročníka extraligy je príliš veľké riziko. Pridali sa k tomu problémy s naším domovským stánkom Aréna Poprad, kde sme v septembri dostali len 10 tréningových dní, v októbri jednu hraciu sobotu a odporúčanie vedenia haly, aby sme si dali ako hrací deň nedele, hoci vo vyhlásení súťaže je hracím dňom sobota. Sú to dosť závažné zásahy do tréningového a zápasového procesu, kde niet riešenia,“ skonštatovala Janáčková.

