V prísne chránených územiach Tatier chcú nové zjazdovky

Ďalšie stavby na Štrbskom Plese by si vyžiadali výruby aj iné zásahy.

23. júl 2018 o 17:30 Mária Šimoňáková

VYSOKÉ TATRY. Nové lanovky, zjazdovky či vodná nádrž. Takéto sú plány spoločnosti 1. Tatranská, a. s., na Štrbskom Plese.

Jej projekt je v súčasnosti v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, známeho ako EIA.

Projekt zasahuje do prísne chránených území, Tatranského národného parku a v rámci neho do národných prírodných rezervácií Mlynická dolina a Furkotská dolina.

Podľa spoločnosti má projekt priniesť okrem iného aj zníženie intenzity dopravy a sústredenie parkovania do oblasti centrálneho parkoviska, ako aj lepšie napojenie na vlakovú či autobusovú dopravu.

Zo strany obce Štrba je ešte potrebná zmena aktuálne platného územného plánu, ktorú miestni poslanci odsúhlasili a do platnosti by mala vstúpiť do konca roka.

Proti novým zjazdovkám a s nimi súvisiacimi výrubmi a ďalšími zásahmi sa postavili ochranári zo Správy Tatranského národného parku.

Najdôležitejšie plány a zásahy

Podľa projektu chce 1. Tatranská budovať nové zjazdovky na východnej strane ústia Mlynickej doliny, na vyvýšenine Trigan v masíve Patrie, kde v minulosti nikdy neboli.

Mali by tu vzniknúť dve zjazdovky - Helios a Mlynica, pri nich dve nové lanovky.

Spoločnosť plánuje aj vybudovanie dvoch vodných nádrží na výrobu technického snehu na úpätí Patrie.

Zároveň plánuje aj novú zjazdovku na Solisku, západne od existujúcej trate Furkotka. Zjazdovka na svahu Furkotskej doliny by sa mala volať Krivánska.

Okrem toho má vzniknúť prepojenie nových, aj už existujúcich lyžiarskych zariadení lanovkou s hlavnými parkovacími plochami a dopravnou infraštruktúrou na Štrbskom Plese.

Tieto plány by si vyžiadali rozsiahle zásahy do krajiny s najvyšším stupňom ochrany, vrátane výrubov, zásahu do vodného toku Mlynica a rozsiahlych zemných úprav.

Argumentujú optimalizáciou dopravy

Štrbské Pleso patrí k najnavštevovanejším miestam v rámci Vysokých Tatier aj Slovenska.

Práve optimalizácia fungovania existujúcich lyžiarskych stredísk, vzhľadom na zvyšujúcu sa návštevnosť a dopravu, je podľa Petra Tomka z 1. Tatranskej dôležitá.

