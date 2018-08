Smelá hokejistka, ktorá si rada vychutná súperku pri mantineli

Pod krehkým obalom krásnej ženy tíško drieme smelý hokejový obranca.

10. aug 2018 o 0:00 Jana Pisarčíková

Usmiate a čarovné žieňa. Presne taká je Alexandra Gáborčíková.

Na svojom konte má už štyri tituly a zahrala si aj v prípravkách s dvojkrížom na hrudi.

Alexandra sa k hokeju dostala aj vďaka svojmu bratovi. Najprv chcela svoj život zasvätiť gymnastike.

„Môj brat hral v tom období hokej, tak som si povedala prečo nie, skúsim to aj ja,“ začala svoje rozprávanie.

Hokejka a puk jej nikdy neboli cudzie.

Už ako deti sa s nimi premávali pred bytovkami na sídlisku.

„Mamka ma vzala do hokejovej školy a začala som hrať hokej za chlapcov,“ hovorí.

Ženy si všetko pamätajú

V tíme bola v tom čase jediná baba medzi mnohými chlapcami.

Ako sama hovorí, vtedy jej najviac pomohla drzosť, ktorá sa rokmi zmenila v ženskom tíme už na citlivosť.

Podľa Alexandry neexistuje lepšia škola pre začínajúcu hokejistku.

„Dievčatá by mali stále začínať s chlapcami, lebo tam sa toho viac naučia a je to aj neskôr vidieť na ľade. To rozmýšľanie, korčuľovanie, rýchlosť.“

U chlapov sa cítila ako ryba vo vode.

„Medzi ženami musia všetky spolu vychádzať, lebo ak nie, tak je zle. Nie je to ako u chlapov. Tí si dajú facku a sú spokojní, my ženy si všetko pamätáme. Chlapci si ma stále vážili, ochraňovali ma a keď bol problém, tak sa za mňa aj pobili,“ spomína si.

Môže zachrániť gól

Keď Alexandra išla študovať na strednú školu musela sa s chlapským tímom rozlúčiť.

„Začala som hrať hokej za ženy. Extraligu, kde sme ešte za trénera Gapusa získali titul. Pomenili sa tréneri a boli ešte ďalšie tri tituly,“ hovorí.

Dodnes hráva v pozícii obrancu.

