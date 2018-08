Prvýkrát na Slovensku. Extrémni bežci pokorili skokanský mostík

Hasiči zvládli extrémne prevýšenie v kompletnom výstroji.

12. aug 2018 o 9:18 Monika Almášiová

ŠTRBSKÉ PLESO. Skokanský mostík ako miesto bežeckých pretekov si vyskúšalo viac ako šesťsto účastníkov z niekoľkých krajín Európy.

Preteky Red Bull 400 sa podarilo organizátorom po prvýkrát priniesť aj na Slovensko.

Cieľom účastníkov bolo čo najrýchlejšie vybehnúť skokanský mostík, ktorý má prevýšenie až 75 percent.

Hoci mala samotná trasa len štyristo metrov, mnohí po dobehnutí hovoria o najťažšej štyristovke, akú kedy zažili.

Najlepšia žena trénovala v Taliansku

Premiérového výbehu na skokanský mostík sa zúčastnili štafetové družstvá, ale o prvenstvo súťažili aj najlepšie ženy a muži.

V ženskej kategórii sa absolútnou víťazkou stala Kristína Néč-Lapinová s časom 4:38 min.

Kristína je bežkyňa, triatlonistka a toto bola už jej druhá účasť na štyristometrovom behu na skokanský mostík.

„Bola som si to nedávno vyskúšať v talianskom Val di Fiemme, takže som trošku vedela, ako do toho dnes ísť, čo bola pre mňa veľká výhoda. V Taliansku som to viac prepálila a skončila som druhá. Dnes som to však dokázala. A trocha som to aj tušila po poslednom úspešnom výsledku. Behávam hlavne maratóny a Ironman, ktoré bolia rovnako, ale toto bolí omnoho dlhšie. Fakt som nevedela, že existuje šport, ktorý môže až takto bolieť.“

Prvý muž beháva na mostíkoch na celom svete

V mužskej kategórii sa kráľom štyristovky na Štrbskom Plese stal slovenský rýchlik, ktorý pravidelne valcuje skokanské mostíky na celom svete.

Tomáš Čelko si zabehol po svoje domáce víťazstvo v čase 3:40,9 min.

„Som rád. Som doma, v Tatrách, na Štrbskom Plese a dobre to dopadlo. Musím ale úprimne priznať, že som aj cítil tlak. Zbytočne som to nehnal. Vedel som, že nemusím byť prvý v rozbehoch, stačí byť piaty – šiesty. Bolo to trochu náročnejšie, lebo tu boli chalani, s ktorými som nikdy nebežal. Vedel som, že budú dobrí, ale nevedel som, ako im to pôjde. Vo finále som pod oblúkom prebiehal asi ako druhý a potom ma ešte dvaja obehli, ale ja si verím na ten finiš a som len rád, že mi to dnes vyšlo.“

Beh si obaja víťazi zopakujú už 25. augusta v rakúskom Bischofshofene na Majstrovstvách sveta Red Bull 400.

Hasiči vo výstroji

Trať si na príjemnejších 100 metrov rozkúskovali aj štafetové družstvá.

Zmiešané, čisto mužské, ale aj ženské.

Na štart sa postavili víťazky Neymar Jr’s Five zo Spartak Myjava, ale aj hasiči z TFA Team Slovakia, ktorí sa zozbierali z viacerých kútov Slovenska a skokanský mostík si vybehli v kompletnom hasičskom výstroji, ktorá váži až 25 kg.

„Je to brutal! Tak, ako sme čakali. Je to neporovnateľné s výbehmi po schodoch, na ktoré chodíme pravidelne,“ hovorí najmladší z partie Peter Wojatschek, ktorý bol iniciátorom tejto viac ako sto kilogramovej hasičskej štafety.