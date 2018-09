Vo Vysokých Tatrách pribudne nová ferratová cesta

Sprístupniť ju plánujú do konca roka 2019.

4. sep 2018 o 11:50 Mária Šimoňáková

VYSOKÉ TATRY. Vo Vysokých Tatrách čoskoro pribudne nová ferratová cesta.

Bude prvou svojho druhu v našich veľhorách.

Tatranská zaistená cesta bude určená pre milovníkov adrenalínu, nehorolezcov, teda aj pre širokú verejnosť.

Ferratová cesta povedie z Mlynickej doliny jedným z rebier Soliska.

Skončí tesne pod vrcholom Predného Soliska.

„Ferrata je to niečo medzi horolezectvom a turistikou. Ak sa dodržujú všetky predpisy, je to bezpečné. Je určená pre širokú verejnosť a preto jej náročnosť nepresiahne hodnotu C. Vstup na zaistenú cestu bude bezplatný. Klub slovenských turistov, tak ako ich predchodcovia, sa snaží pracovať dobrovoľne a v prospech všetkých,“ priblížil Peter Dragúň, predseda Klubu slovenských turistov (KST).

Spolupráca s ochranármi

Zaistená cesta je predbežne schválená štátnymi orgánmi, ktoré o jej realizácii rozhodujú.

„V druhej polovici septembra vytýčime v spolupráci s ochranou prírody presnú trasu. V zime dáme do poriadku povolenia, pripravíme materiál. Keď podmienky dovolia, chceli by sme ísť na jar do terénu a zaistenú cestu vybudovať do konca roku 2019,“ doplnil Dragúň.

Podľa predsedu KST veľa Slovákov cestuje do zahraničia, aby tam šplhali po rôznych zaistených cestách.

„Našou snahou je, aby naši turisti mali možnosť realizovať sa aj vo Vysokých Tatrách,“ dodal.

Prvá tatranská ferrata má byť výsledkom cezhraničnej spolupráce s Poľskom, program Interreg PL - SK.

Klub slovenských turistov zaplatí z členských príspevkov päť percent z celkovej sumy, desať percent zafinancuje štát, zvyšných 85 percent pôjde z prostriedkov Európskej únie.

Na Spiši je dobre známou ferrata Kyseľ v Národnom parku Slovenský raj.

Adrenalínová cesta sa u širokej verejnosti teší záujmu.