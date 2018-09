Pozrite si úchvatné zábery na končiare a doliny Vysokých Tatier

Na potulkách slovenskými veľhorami ich nazbierala Dada Vladislava Trebulová.

19. sep 2018 o 0:00 Róbert Bejda, Vladislava Trebulová

VYSOKÉ TATRY. Naše najvyššie pohorie ponúka nádherné výhľady z dolín na končiare a z končiarov do dolín. Azda niet miesta vo Vysokých Tatrách, pohľad na ktoré by človeku nevyrážal dych a nevyvolával v ňom obdiv nad tým, čo dokázala príroda. Krásy Tatier nafotili už stovky ak nie tisíce návštevníkov a zvlášť cenné sú tie zábery, ktoré vznikli na miestach, kam ľudská noha zavíta len zriedka. Ponúkame niekoľko práve takých originálnych a netuctových, ktoré na svojich potulkách po slovenských veľhorách nafotila Dada Vladislava Trebulová, momentálne Prešovčanka, no rodáčka z Hriňovej. Zachytávajú Popradské pleso, sedlo pod Ostrvou, Lúčne sedlo a výhľady z Tupej i Končistej (2 538 m.n.m.).

