Levočanom znepríjemňuje život neznesiteľný zápach močovky

Poľnohospodárska firma sa bráni. Tvrdí, že dodržiava zákon.

29. sep 2018 o 0:00 Mária Šimoňáková

LEVOČA. Levočanov trápi neznesiteľný zápach. Sú presvedčení, že smrad súvisí s činnosťou miestnej poľnohospodárskej firmy, ktorá v tomto období hnojí polia v blízkosti mesta.

Kompetentné orgány vykonali kontroly. Konateľ firmy prosí ľudí i trpezlivosť.

„Ráno otvoríte okno a prvé, čo vás ovanie, je smrad močovky,“ zdôraznila mladá Levočanka.

„Na balkón si chcem vyvesiť čerstvo vypranú bielizeň, ale keď otvorím okno a cítim smrad, radšej ho zavesím do kúpeľne, aby mi nenapáchlo,“ pridala sa ďalšia obyvateľka mesta.

„Viete, ako úplne nevidiaci človek mám lepšie vyvinutý čuch. Navaríte si chutný obed, chcete trocha vyvetrať a keď zacítite tú arómu zvonku, hneď vás prejde chuť,“ doplnila staršia Levočanka.

Podľa slov zastupujúcej primátorky mesta Lýdie Budziňákovej (KDH) na smrad v meste sa ľudia sťažovali už na jar.

Kontroly, ktoré sa vtedy vykonali aj na podnet mesta, boli negatívne.

Postupujú v zmysle zákona

„Je to nepríjemný, až štipľavý zápach. Ľudia to charakterizujú ako močovinu. Sťažujú sa, že nemôžu vetrať, vešať bielizeň. Je pomerne ťažké presne špecifikovať ten zápach. Určite existujú nejaké merania, ktoré by mohli určiť, o čo ide a kde je zdroj. V jeden okamih ten zápach je, vzápätí ho necítiť. Neviem ho zabaliť do fľaše a poslať na rozbor. Môžu v tom konať len kompetentné orgány,“ zdôraznila Budziňáková.

Ľudia v meste si myslia, že ostrý, nepríjemný zápach súvisí s nesprávnym aplikovaním hnojovice do pôdy.

Konateľ spoločnosti Tatra Agrolev, s.r.o., Peter Kováč sa bráni tým, že hnojovicu na polia vylievajú tak, ako ukladá zákon.

„Zákon hovorí, že je potrebné hnojovicu zapraviť do 24 hodín. My to robíme okamžite, ako ju načerpáme. Konáme nad rámec zákona. Problém môže nastať pri nepriaznivom vetre, ktorý fúka v čase aplikácie. Po ukončení a zapracovaní do pôdy garantujem, že ten zápach necítiť. Dokonca môžete prísť na pole a do 20 metrov ho nezacítite,“ vysvetlil konateľ spoločnosti.

