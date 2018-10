Futsalistovi Drahovskému sa Kozák po vzore Dánov ešte neozval

Život v Prahe si pochvaľuje, návrat do Španielska v budúcnosti nevylučuje.

4. okt 2018 o 0:00 Daniel Dedina

STARÁ ĽUBOVŇA/PRAHA. Najlepší slovenský futsalista súčasnosti Tomáš Drahovský vymenil v lete elitnú španielsku súťaž za českú, z klubu Cartagena FS zamieril do Sparty Praha.

Hneď pri premiére v novom drese sa uviedol veľkolepo, konto nováčika z Liberca zaťažil troma gólmi a pridal štyri asistencie.

S 25-ročným rodákom zo Starej Ľubovne, ktorý tohto roku zaznamenal hetrik aj proti slávnej Barcelone, sme sa pozhovárali o rôznych témach.

V čase, keď spolu rozprávame, vrcholí vaša príprava na šláger 3. kola českej ligy s Plzňou. Ako hodnotíte začiatky na novej klubovej adrese?

„Pozitívne. Príprava bola dobre načasovaná a aj dostatočne dlhá. Do sezóny sme vstúpili hladkým víťazstvom 13:1 s Libercom. Krátko na to sa nám podarilo vyhrať dobre obsadený turnaj v Chorvátsku, so vstupom teda môžeme byť ozaj spokojní. Mne sa hneď v prvom zápase podarilo streliť hetrik, takže aj po tejto stránke je to super.“

V druhom kole prišla prehra v Tepliciach. Aké sú ambície Sparty v aktuálnom ročníku a aké individuálne méty ste si vytýčili?

„Klub sa netají tým, že by tento rok rád prelomil nadvládu Chrudimu a triumfoval v českej lige. Uvidíme postupom času, ako jednotlivé veci do seba zapadnú, a či sa nám podarí tento cieľ naplniť. Rád by som k nemu pomohol gólmi a asistenciami, ale prvoradý je úspech tímu.“

Aká je úroveň najvyššej futsalovej súťaže v krajine našich západných susedov?

„Podľa mňa sa za posledných pár rokov zvýšila. Dovolím si tvrdiť, že tento rok bude o titul bojovať viac tímov. Samozrejme, favoritom je Chrudim, ale o titul môžu bojovať aj Slavia, Litoměřice, Plzeň či Teplice.

Hneď od prvých chvíľ sa zdá, že by ste sa rýchlo mohli prepracovať do pozície miláčika pražského publika. Cítite to rovnako?

„Ak by sa tak naozaj stalo, bol by som len rád. Vždy je veľkým povzbudením, ak za vami fanúšikovia stoja. Zatiaľ to neviem posúdiť, aj keď počas úvodného zápasu som viackrát počul skandovanie svojho mena. Veľké sympatie však určite mám od svojej rodiny, ktorá je na každom zápase a to ma teší najviac.

Ako sa vám páči život v českej metropole?

„Veľmi. V Prahe žije celá moja rodina a cítim sa tu už takmer ako doma. Je to môj druhý domov.“