Lešenia na Námestí Majstra Pavla v Levoči spôsobujú nevidiacim problémy

Tyče trčiace vo výške hláv hrozia úrazom.

5. okt 2018 o 0:00 Mária Šimoňáková

LEVOČA. Na viacerých budovách na Námestí Majstra Pavla v Levoči prebieha čulý stavebný ruch.

Lešenia lemujúce budovy však spôsobujú problémy slabozrakým a nevidiacim obyvateľom mesta.

Levoča je pritom známa ako mesto takto hendikepovaných ľudí.

Nie všetky lešenia sú podľa nevidiacich dobre zabezpečené. Narážajú do nich, občas sa poudierajú.

Hlavou do tyče

Navyše, tyče trčiace vo výške hláv sa stávajú potenciálnym nebezpečenstvom.

„Chodím popri oporných bodoch na ulici. Vnímam, že je tam stena, múr. No s lešením je to horšie. Keď je tam nejaká zábrana, všimnem si to až neskôr. Keď je na lešení fólia či vrece, viem si to ohmatať, viem to začuť. Samozrejme, ak som dosť blízko. Raz sa mi stalo, že som spokojne kráčal s paličkou pod zábranu, mysliac si, že je tam priestor a vrazil som hlavou do tyče. Teraz, keď viem, že tam to lešenie je, dám si pozor. Obídem ho. Ale keď o ňom neviem, je to problém,“ priblížil nám svoje skúsenosti z ulice Levočan.

Je presvedčený, že lešenia by mali byť na takto frekventovaných miestach lepšie zabezpečené. Minimálne fóliou, aby ju nevidiaci začuli.

„Ideálne by bolo osadenie vodiacich línií na spodnej časti lešenia. Nevidiaci či slabozrakí si tú líniu vedia naklepkať slepeckou paličkou a tak budú vedieť, že pred nimi je nejaká prekážka a budú ju kopírovať pri chôdzi. Nebezpečné sú aj tyče trčiace do chodníka. Neviem si ich vo výške hlavy nahmatať, nevidím ich a pokojne môžem do nich naraziť hlavou,“ zamyslel sa František.

Podobné skúsenosti ma aj Peter Nedorost (37).

O zrak prišiel iba pár dní po narodení ako predčasne narodené dieťa uložené v inkubátore.

Pracuje v rehabilitačnom stredisku pre nevidiacich. Pri ceste do práce a z práce, prechádzajúc námestím, má problémy práve kvôli lešeniam.

Levočania sú na nevidiacich zvyknutí, často im pomôžu, ak sú bezradní.

„Horšie je to však, keď idete do práce skoro ráno alebo sa domov vraciate za tmy. Na ulici nie je veľa ľudí a nemá vám kto pomôcť. Pri lešeniach je ten problém, že sa objavia odrazu. Jeden deň tam lešenie nie je, na druhý už áno. Myslíte si, že ho obídete, ale zrazu z neho trčí tyč. Zacítite ju, až keď do nej vrazíte. A to už je neskoro. Hrozí úraz,“ zdôraznil.

Problémy aj s vodiacim psom

Starší manželský pár má štvornohého pomocníka – vodiaceho psa. Je pre nich nenahraditeľný.