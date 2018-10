Kežmarčania budú pochodovať za postavenie obchvatu

Vodiči by sa mali pripraviť na kolóny. Mesto: Je to nezodpovedné.

10. okt 2018 o 14:09 SIMONA GÁLOVÁ

KEŽMAROK. Kežmarčania budú už tento piatok, 12. októbra, od 15. hodiny protestovať na priechode pre chodcov na Michalskej ulici pri vchode do bývalého závodu Tatraľan.

Chcú tým upozorniť na neúnosnú dopravnú situáciu a apelovať na urýchlenie výstavby obchvatu mesta.

“O tomto probléme komunikujeme s mestom už niekoľko rokov. Podľa územno-plánovacej dokumentácie mesta z roku 1972 je to už 46 rokov. Stále sa plánuje a obchvat dodnes nie je.V spolupráci s dopravným inšpektorátom budeme minimalizovať zápchu, ktorá je tu však každý deň,” povedal nám organizátor zhromaždenia Milan Cehula.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Mesto túto formu nepokladá za nezodpovednú

Mesto sa bráni a tvrdí, že obchvat mesta nie je len záležitosťou mesta Kežmarok, ale aj obcí Huncovce a Veľká Lomnica, keďže napojenie obchvatu na diaľničnú sieť povedie cez katastre týchto obcí.

“Ide o dopravné riešenie, ktoré by výrazne pomohlo okolitým mestám aj obciam celého okresu Kežmarok. Realizácia projektu by vyriešila aktuálne sa zhoršujúcu dopravnú situáciu. Mesto Kežmarok urobilo všetky opatrenia pre to, aby tento projekt mohol byť zrealizovaný. Vítame tiež všetky podporné aktivity, ktoré by mohli vybudovaniu obchvatu mesta napomôcť. Tešíme sa, že občania chcú prejaviť svoj názor, hoci formu komunikácie, ktorú nateraz zvolili, považujeme za nevhodnú,” informovala nás vedúca oddelenia komunikácie Zuzana Šlosárová.

Vedenie mesta podľa nej podporí všetky pre ľudí menej obmedzujúce formy upozornenia na zhoršujúcu sa dopravnú situáciu.

Obmedziť hlavný ťah v čase najväčšej špičky a na mieste, ktoré sa nedá obísť, považuje vedenie mesta zo strany organizátorov verejného zhromaždenia za nezodpovedné.