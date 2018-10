Horolezec v Čiernej Javorovej doline padal asi tridsať metrov

Letecky ho previezli do nemocnice.

10. okt 2018

VYSOKÉ TATRY. Poľský horský záchranár v stredu popoludní svojim tatranským kolegom ohlásil, že sa s ním skontaktoval jeho brat z oblasti Ľadového sedla a nahlásil mu asi 30-metrový pád jeho 52-ročného kamaráta do Čiernej Javorovej doliny.

K nešťastnému pošmyknutiu a pádu došlo už pri zostupe v doline.

Postihnutý horolezec mal byť pri vedomí, ale bližšie zranenia určiť nevedel.

Na miesto vyrazili aj leteckí záchranári, informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

"Kvôli náročnosti nalietavania do členitého terénu z dôvodu odľahčenia vrtuľníka bola lekárka spočiatku vysadená na heliporte pri Zelenom plese a do terénu pokračoval vrtuľník so záchranárom HZS na palube. Ten bol za pomoci navijaka vysadený pri pacientovi, u ktorého sa zistilo poranenie hlavy a panvy," informovali horskí záchranári.

Vrtuľník sa potom vrátil pre lekárku.

Po ošetrení a zastabilizovaní pacienta bol spolu s ňou transportovaný ku chate pri Zelenom plese.

Po ich vysadení sa vrtuľník vrátil pre horského záchranára a nahlasovateľa udalosti.

Obaja boli rovnako prevezení ku chate na Zelenom plese, odkiaľ pokračovala posádka leteckých záchranárov s pacientom na palube do nemocnice v Poprade.

