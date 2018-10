Kežmarčanom došla trpezlivosť s obchvatom. Zablokovali dopravu

Stavať sa mal už od apríla 2018.

12. okt 2018 o 17:38 Simona Gálová

KEŽMAROK. Kežmarčania pochodovali za postavenie obchvatu, ktorý by zlepšil dopravnú situáciu v meste.

V piatok zablokovala skupina Kežmarčanov Michalskú ulicu, po ktorej denne prejde niekoľko tisíc osobných áut aj kamiónov.

Prečítajte si tiež: Kežmarčania budú pochodovať za postavenie obchvatu

"Situácia je neúnosná a vieme to najmä tí, ktorí bývame celý život priamo na Michalskej ulici. O obchvate politici rozprávali už v minulom storočí a stále tu nie je," povedal nám Kežmarčan Milan Cehula.

Protest zastavil dopravu a vodiči stáli v kolóne, ktorá siahala až do centra mesta.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Niektorí šoféri čakanie vzdali a otočili sa, ostatní čakali a trúbili v kolóne zhruba pol hodiny.

"Chápem, že Kežmarčanov situácia trápi, ale doplatili sme na to my, vodiči, ktorí za to, že tu nie je obchvat, nemôžeme," uviedol jeden z vodičov, ktorý smeroval do Popradu.

video //www.sme.sk/vp/37089/

Názory Kežmarčanov sú rôzne

Názory na dopravnú situáciu v meste sú rôzne.

“Myslím si, že odkedy sú na tomto úseku semafory, je to tu lepšie,” povedala Kežmarčanka Marianna Uhrinová.

Iní si spomínajú na situáciu z roku 2014, keď bývalé vedenie mesta predložilo návrh stavby obchvatu.

“Vtedy predložili plán a vyhlásili, že so stavbou sa začne v apríli v roku 2018. V čom nastala zmena? Prečo mesto neinformuje, v akom štádiu je stavba obchvatu? Je už hotová projektová dokumentácia, sú už vysporiadané pozemky, prebiehajú prípravné práce?” pýtajú sa Kežmarčania na sociálnej sieti.

Mesto sa bráni

Súčasné vedenie mesta sa však bráni a tvrdí, že obchvat mesta nie je len záležitosťou mesta Kežmarok, ale aj obcí Huncovce a Veľká Lomnica, keďže napojenie obchvatu na diaľničnú sieť povedie cez katastre týchto obcí.

“Ide o dopravné riešenie, ktoré by výrazne pomohlo okolitým mestám a obciam celého okresu Kežmarok. Realizácia projektu by vyriešila aktuálne zhoršujúcu sa dopravnú situáciu. Mesto Kežmarok urobilo všetky opatrenia pre to, aby tento projekt mohol byť zrealizovaný. Vítame tiež všetky podporné aktivity, ktoré by mohli vybudovaniu obchvatu mesta napomôcť. Tešíme sa, že občania chcú prejaviť svoj názor, hoci formu komunikácie, ktorú nateraz zvolili, považujeme za nevhodnú,” informovala nás vedúca oddelenia komunikácie Zuzana Šlosárová.

Čo na to SSC a PSK Ďalšie pokračovanie preložky cesty I/66 Poprad - Kežmarok II. etapa závisí od výsledkov štúdie realizovateľnosti cestného ťahu I/67, I/66 a I/77 Rožňava - Bardejovské kúpele, ktorá bude hotová v druhej polovici budúceho roka. Informovala o tom hovorkyňa SSC Lucia Karelová s tým, že SSC pozná zlú dopravnú situáciu v meste Kežmarok a jeho okolí. "Súčasná dvojpruhová komunikácia je momentálne kapacitne nepostačujúca. Jediným komplexným riešením je preložka cesty. V Prešovskom kraji máme aj dopravne zaťaženejšie úseky, a to v okolí mesta Prešov," zdôraznila Karelová. SSC zároveň upozorňuje na to, že akékoľvek aktivity a rozvoj územia, ktoré generujú novú dopravu, súčasnú situáciu len zhoršia. "Mesto Kežmarok plánuje zmenu územného plánu práve v trase našej preložky mimo vydaného územného rozhodnutia. Ak presadí túto zmenu, tak nám to prípravu stavby iba predĺži," konštatovala hovorkyňa SSC. Neďaleká Stará Ľubovňa sa obchvatu dočká čoskoro, v súvislosti s jeho výstavbou vedenie mesta podpísalo aj memorandum o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK). Investorom stavby je pritom práve vyšší územný celok. "Podobný postup v rámci Kežmarku nie je možný, pretože pre zjednodušenie dopravnej situácie je potrebné riešenie preložky cesty prvej triedy vo vlastníctve štátu," zdôvodnila hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. Kraj však bude podľa nej v ďalšom období podporovať tento zámer všetkými legálnymi spôsobmi. "V rámci širšieho priestorového usporiadania na zlepšenie podmienok cestovného ruchu a na účel lepšej dostupnosti obyvateľstva z Tatranskej Lomnice do mesta Kežmarok poukazuje vedenie PSK na možnosť zrealizovať preložku cesty II/540. Tým by sa odklonila doprava mimo obce Veľká Lomnica. Táto preložka je už teraz súčasťou územného plánu PSK v oblasti dopravy a bude sa napájať na cestu I/66. Ide však o pomerne časovo a finančne náročný postup," uzavrela Jeleňová. (tasr)