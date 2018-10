Z ruiny je pekná aréna. V Kežmarku otvorili opravený zimný štadión

Takmer ho zlikvidovala škandalózna deaflympiáda.

13. okt 2018 o 11:54 (aktualizované 13. okt 2018 o 13:01) Simona Gálová

KEŽMAROK. Po ôsmich rokoch otvorili v sobotu zrekonštruovaný zimný štadión v Kežmarku.

Ruinu pôvodného štadióna, ktorý ostal nedostavaný po škandalóznej neuskutočnenej deaflympiáde v roku 2011, začali rekonštruovať začiatkom septembra minulého roku.

Na sobotu už naplánovali na novom štadióne prvý zápas, v rámci 2. ligy Východ sa stretnú podvečer MHK Kežmarok s MKM Rimavská Sobota.

Novému štadiónu poprial Golonka

Slávnosť si nenechali ujsť ani hokejová legenda Jozef Golonka a ďalší úspešní hokejisti ako Richard Šechný či Daniel Brejčák.

“Kežmarčanom prajem, aby mohli na tomto ľade vidieť nové vyrastajúce hviezdu, ktoré budú so cťou prezentovať ich mesto aj krajinu,” poprial pri otváraní Golonka.

Ruina pôvodného štadióna sa začala rekonštruovať 4. septembra minulého roku.

Doplnia ešte šatne a sedačky

Dotáciu 1 milión eur získalo mesto od vlády Slovenskej republiky a v rámci verejnej zbierky sa na jeho opravu vyzbieralo 2-tisíc eur.

Doterajšia investícia na znovuobnovenie športoviska, spolu s navýšením na dobudovanie šatní pre hráčov a rozhodcov, predstavuje sumu 4,262 milióna eur.

“Zámerom radnice je vytvorenie multifunkčnej nízkoenergetickej haly s parametrami ľadovej plochy pre medzinárodné súťaže,” informoval prednosta mesta Kežmarok Karol Gurka.

Predbežný odhadovaný náklad celkovej prestavby je 7,4 milióna eur a je rozdelená na dve etapy.

V najbližších dňoch by sa mali do hľadiska doplniť sedačky a mali by byť dokončené aj šatne.