Rekordér z Rudnian: Starosta úraduje sedem volebných období

O jeho ceste do samosprávy rozhodla päťkorunáčka.

20. okt 2018 o 0:00 Mária Šimoňáková

RUDŇANY. Miroslav Blišťan (nez.) starostuje v obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves neuveriteľných 28 rokov. Do úradu nastúpil v 90. rokoch.

Zostal v ňom sedem volebných období. Stal sa tak najstaršie úradujúcim, aj vekovo najstarším starostom (82) v Košickom samosprávnom kraji.

V blížiacich sa komunálnych voľbách sa rozhodol už nekandidovať. Vidí zanietenosť mladých, ktorí chcú pre obec niečo urobiť.

Nepokoj v baníckom srdci

Rudňany, kedysi významná banícka obec, po útlme baníctva začala upadať.

„Prišla k nám pražská finančná suita a rozhodla bane zatvoriť. Nielen v našej obci, ale aj v iných obciach Spiša a Gemera. Regióny ostali prázdne. Nezaujímalo ich tých 20-tisíc ľudí, ktorí ostali bez práce. Odvtedy mám v srdci nepokoj a neviem im to odpustiť. Ložiská v našej obci boli pritom vyťažené len z 30 percent,“ zaspomínal na smutné udalosti v obci súčasný starosta.

Do bane vstúpil ako učeň vo veku 15 rokov a ostal v nej dlhé roky.

V Rudňanoch sa oženil, založil rodinu, s obcou prežil celý doterajší život.

Až kým baníctvo nezamenil za starostovskú funkciu. Banícke srdce však v jeho hrudi bilo ďalej.

„Pamätám si, ako sme si na banskom závode hodili päťkorunáčkou. Hlasovali sme, kto pôjde na úrad starostovať. Padlo to na mňa. A tak som išiel. Prišiel však ďalší úder, zatvorenie baní. Viete, keby som vedel, že bane zatvoria, nešiel by som robiť starostu. Tretí zlom, dosť nepríjemný bol, keď som sa zoznámil so stavom obecných financií. Boli sme bez peňazí a s dlhom vyše 1,5 milióna korún. Všetko, čo aj prišlo na účet obce, zhabali banky. No a čerešničkou na torte bola skutočnosť, že úradujeme v budove, ktorá bola už predaná aj s pozemkami pod ňu. Také ružové začiatky to boli,“ zaspomínal Blišťan.

Pustil sa do prestavby budovy, kde v súčasnosti úrad sídli a kde má svoje miesto aj obecná polícia.

Za tie roky sa v obci vybudovalo 300 bytov. Do rozvoja upadajúcej obce vrazili milióny.

„Zastavili sme pád Rudnian, krásnej obce v údolí. Som rád, že tu máme pitnú vodu, plyn, že sa podarilo postupne naštartovať obec,“ priblížil starosta.

Takmer 30 rokov v úrade

Rozhodol sa už nekandidovať. Ako sám hovorí, zdravie rozhoduje.