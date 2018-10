Na sídlisku Tarča v Spišskej Novej Vsi sa usídlila líška

Pochutnáva si vraj na obložených chlebíčkoch.

1. nov 2018 o 0:00 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na sídlisku Tarča v Spišskej Novej Vsi sa udomácnila líška.

Miestni ju často vidia sedávať priamo pred vchodmi do panelákov.

Líšku zrejme prilákala voľne dostupná potrava nachádzajúca sa nielen v okolí kontajnerov, ale aj na tráve pred bytovkami.

Lákadlom je vyhodené jedlo

„Je to už nejaký čas, čo sa toto zviera pohybuje v oblasti sídliska Tarča. Viem, že sa vyskytuje aj inde. Keď však napríklad idete domov večer so psom a nemôžete vojsť do domu, pretože pri vchode sedí líška, tak to už treba riešiť. Aj deti sú často vonku ešte aj za tmy. Na Gaštanovej sa navyše stáva, že niekto vyhadzuje jedlo na trávnik, napríklad obložené chleby, čo môže zver priťahovať. Po zavolaní mestskej polície mi bolo oznámené, že oni s tým nič neurobia, že treba volať poľovníkov a spýtali sa ma, či tam majú poslať hliadku. Tak celkom tomu nerozumiem, ako to tu vlastne funguje, v každom prípade by som bol rád, keby došlo k náprave a k vyriešeniu tejto veci,“ takýto odkaz sme našli na mestskom webe v odkaze pre starostu.

Čo na to náčelník polície

Ako uviedol náčelník mestskej polície Michal Komara, o líške na Tarči boli informovaní.

S líškami na sídliskách v meste i záhradkárskych oblastiach majú skúsenosti.