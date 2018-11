Zosnulý hokejista Gáborčík bol tichý a dobrosrdečný

Jančuška: Spoluhráči ho mali veľmi radi, nemal problém s nikým. Je to pre mňa šok.

1. nov 2018 o 15:02 Patrik Fotta

POPRAD. Hokejista Dávid Gáborčík, ktorý v utorok tragicky zahynul vo Francúzsku bol podľa jeho bývalého trénera Milana Jančušku šikovným a talentovaným obrancom a po ľudskej stránke bol skromný, tichý a dobrosrdečný.

V kolektíve bol vraj rodák z Kežmarku, ktorý zomrel vo veku 25 rokov, veľmi obľúbený a prispôsobivý.

Správa o jeho smrti súčasného lodivoda Nových Zámkov šokovala o to viac, že podľa posledných informácií zahynul pri dopravnej nehode, keď mu nikto nedokázal pomôcť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Podľa toho, čo viem, mal autonehodu a zrejme zomrel na následky vnútorného krvácania, keďže mu v tom čase nemal kto pomôcť. Pre mňa osobne je to veľký šok, keďže som ho osobne poznal. Chcel by som vyjadriť úprimnú sústrasť jeho rodine a blízkym.

Je pre mňa nepredstaviteľné, že sa niečo také môže udiať. Do istej miery mohlo rolu zohrať aj to, že sa to stalo v malom mestečku na severe Francúzska odrezaného od sveta. Ja osobne som tam bol veľakrát ako tréner, takže to mesto dôkladne poznám,“ povedal pre Korzár Milan Jančuška, ktorý v rokoch 1991-96 trénoval francúzsky tím HC Megève.

Šikovný a talentovaný obranca

Gáborčík si prešiel mládežníckymi kategóriami v Poprade, kde hokejovo vyrastal.

Práve Jančuška si ho ako nádejného obrancu všimol a vybral si ho do áčka.

Prečítajte si tiež: Vo Francúzsku tragicky zahynul 25-ročný slovenský hokejista

„Keď som trénoval v Poprade, vytiahol som ho z juniorky a prechod medzi mužov zvládol parádne. Hokejovo bol veľmi šikovným a talentovaným obrancom. Po mojom odchode z klubu sa postupnosť jeho výkonnosti zmenila, ale podrobnosti, prečo to tak bolo neviem, keďže to mal dobre našliapnuté ako mladý hráč.

V kolektíve pôsobil veľmi dobre ako tichý a dobrosrdečný chlapec. Nemal problém s kýmkoľvek komunikovať a ostatní spoluhráči ho mali veľmi radi,“ uviedol Jančuška.

Už v mladom veku upútal skúseného trénera veľmi dobrým citom pre hru.

„Mal výborné hokejové myslenie a šikovné ruky. Všetko ostatné sa dá natrénovať, no to podstatné mal v sebe. Postupne sa neustále zlepšoval s pribúdajúcimi zápasmi v našej extralige. Keď som ho trénoval v Poprade, hrával pravidelne. Bol to tichý chlapec, ktorý nebol stredobodom pozornosti, ale mal zmysel pre humor a skutočne nemal s nikým žiaden problém.“

Po večeroch býva mesto vyľudnené

Vo Francúzsku hrával Gáborčík v druhej najvyššej súťaži v meste Dunkerque, ktoré leží na severe krajiny a žije v ňom takmer 70-tisíc ľudí.

„Je to pokojné a tiché mestečko nachádzajúce sa bezprostredne pri mori. Pamätám si, že sa tam zvyknú pravidelne konať karnevaly a v uliciach sa tam často hromadí piesok, ktorý donesie vietor z neďalekej pláže. Je to typické prímorské mestečko. Ak sa nehoda stala vo večerných hodinách, zrejme mu skutočne nemal kto pomôcť, pretože po večeroch je to tam vyľudnené a prázdne. Výnimkou je obdobie, keď sa tam koná karneval, vtedy celé mesto žije,“ povedal Jančuška.