Popradský sudca Radačovský oznámil odchod z funkcie

Uviedol to v liste, ktorý zaslal ministrovi Gálovi.

1. nov 2018 o 22:39 (aktualizované 1. nov 2018 o 23:00) Róbert Bejda

POPRAD. Sudca Okresného súdu v Poprade Miroslav Radačovský, ktorý minulý týždeň rozhodoval v spore prezidenta Andreja Kisku o pozemky vo Veľkom Slavkove, už nechce obliekať sudcovský talár.

Ministrovi spravodlivosti Gáborovi Gálovi oznámil odchod z funkcie.

Urobil tak v liste, ktorý získalo Plus 7 dní.

"Vo veci som postupoval objektívne, nestranne a som presvedčený, že rozhodol som zákonne a v súlade so zásadou spravodlivosti.... v rámci sebareflexie čestne prehlasujem, že po vypracovaní rozsudku v tejto veci, t.j. po uplynutí lehoty 30 dní, písomne oznámim prezidentovi republiky, že sa vzdám funkcie sudcu," napísal podľa informácií Plus 7 dní okrem iného sudca Radačovský v liste, ktorý adresoval ministrovi spravodlivosti.

Pozemky "vzal" Kiskovi

Radačovský v piatok 26. októbra rozhodol v kauze pozemkov, o ktorých vlastníctvo sa od marca sporil Ján Franc s prezidentom Kiskom.

Sudca dal vo verdikte za pravdu žalobcovi, a teda uznal vlastnícke práva k sporným pozemkom Francovi.

"Dôvod, prečo súd takto rozhodol, je, že čo sa týka skutkových zistení, je absolútne zrejmé a nespochybniteľné, že pán doktor Franc nadobudol tieto pozemky od svojho otca na základe darovacej zmluvy. On aj jeho otec sa správal k týmto pozemkom ako vlastník, pretože ich dal aj do nájmu, a nemožno teda konštatovať, že šlo o nedbalého vlastníka," konštatoval sudca.

"Teraz, keď som takto rozhodol, nič sa vlastne neudialo, pretože pozemky ostanú v rukách toho, komu patrili, a pán Kiska má nárok na vrátenie finančných prostriedkov od toho, od koho pozemky kúpil," dodal Radačovský s tým, že rozhodol aj na základe svojho vedomia, svedomia, presvedčenia a životných skúseností.

Sudcov komentár

Viac ako týmto verdiktom sa však Radačovský zviditeľnil výrokmi po skončení súdneho procesu. Vyslovil ich napriek tomu, že sudcovi minimálne z profesného hľadiska neprináleží komentovať rozsudok skôr, ako nadobudne právoplatnosť. Kiska má totiž právo odvolať sa, čo jeho právny zástupca Ladislav Scholcz nevylúčil ani nepotvrdil.

Sudca však na prezidenta slovne zaútočil a odkázal, že na jeho mieste by odstúpil.

"Keby ja som bol prezidentom republiky a sudca, ktorýkoľvek iný, by zistil všetky skutočnosti a súvislosti tak ako ja, vzdám sa funkcie prezidenta republiky, nebudem sa uchádzať o žiadnu inú politickú funkciu, odídem do štátu, kde sa cítim dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela a pozor, tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim americký alebo židovský národ, ale takto by som konal ja," vyhlásil Radačovský.

Reakcie

Ako sa dalo čakať, na Radačovského sa zniesla vlna kritiky. Jeho výroky vzbudili pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti sudcu, ale taktiež o správnosti jeho rozhodnutia.

Myslí si to aj sudcovská organizácia Sudcovia Za otvorenú justíciu (ZOJ).

Voči postupu kolegu sa preto iniciatíva ohradzuje.

"Justičné ticho po takýchto škandalóznych vyjadreniach sudcu nielenže plodí ďalšie zlo a posmeľuje iných sudcov k takýmto praktikám, ale vrhá tiež zlé svetlo na všetkých slušných sudcov," uvádza iniciatíva vo svojom vyhlásení.

Vyjadrenie sudcu sa chystal preskúmať aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Chcel posúdiť, či jeho slová na adresu hlavy štátu nie sú dôvodom na podanie disciplinárneho návrhu.

Osudná kontrola

Ak by sa Radačovský skutočne vzdal talára, ukončil by tak svoju druhú etapu výkonu funkcie sudcu. Prvá trvala od menovania po júl 1999, druhá sa začala po oslobodzujúcom verdikte v roku 2012.

Ako je totiž o Radačovskom známe, po prvý raz sa zviditeľnil ešte pred vyše deviatimi rokmi.

Nekaždodenný úlovok uviazol v sieti motorizovanej jednotky PZ Košice v sobotu 17. júla 1999. Na Tr. SNP o 22.30 hod. zastavila tmavomodrý Volkswagen Passat s popradským EČV. Za jeho volantom sedel v tom čase 45-ročný sudca Okresného súdu v Poprade Miroslav Radačovský.