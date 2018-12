V kabíne boli štyria a netušili, čo bude ďalej. Klub naštartoval novú éru

O oporu Spišiakov je stále záujem.

12. dec 2018 o 0:00 Daniel Dedina

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Z neba do pekla, z pekla do očistca. Tak nejako by sa dal charakterizovať futbalový príbeh, ktorým si prešla Spišská Nová Ves za posledný rok.

Ešte vlani o takomto čase, po výbornej druholigovej jeseni, pasovali niektoré prognózy Spišiakov do roly ašpiranta na postup do Fortuna ligy.

Futbal v meste lákal, teda minimálne divákov, štvorciferné návštevy mohla väčšina súperov len závidieť.

Ekonomická situácia v klube však vykazovala úplne iné čísla a po odchode viacerých opôr nastal v jarnej časti pád strmhlav dole.

Jediný získaný bod v trinástich zápasoch znamenal vypadnutie do tretej ligy.

Tomu sa prakticky nikto v metropole Spiša nebránil, mužstvo súťaž len dohrávalo, pretože sa vynárali základné otázniky nad ďalším fungovaním klubu.

Neistota pokračovala aj v lete a podarilo sa ju rozohnať len pár dní pred štartom ročníka 2018/19.

Spišiaci nielenže do sezóny vstúpili – na rozdiel od Rožňavy – ale situácia sa postupne stabilizovala a v priebehu jesene sa vyprofilovali na nadpriemerné mužstvo najvyššej regionálnej súťaže na východe Slovenska.

Zimovať budú na 6. mieste so ziskom 26 bodov v 16 zápasoch.

Boli štyria a netušili, čo bude ďalej

„Za posledných pár mesiacov sa toho udialo viac než dosť. V prvom rade treba vzdať hold ľuďom, ktorí sa do toho obuli a nenechali padnúť spišskonovoveský futbal na dno. Poďakovať však treba aj tým, ktorí robili okolo druhej ligy. Je to veľmi ťažká robota a stojí veľa peňazí. Práve na to sme doplatili, chýbal nám generálny sponzor,“ vrátil sa do nedávnej minulosti najskúsenejší hráč FK Noves Spišská Nová Ves Karol Sedláček.

Priznal, že pred sezónou bolo obdobie, keď boli v kabíne štyria a netušili, čo bude ďalej.

Práve on bol jeden z hlavných základných kameňov, okolo ktorého sa skladal nový tím.