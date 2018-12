Zamestnanci firmy v Prakovciach pol roka čakajú na svoje výplaty

Firma si chce svoje záväzky splniť.

18. dec 2018 o 16:49 Mária Šimoňáková

PRAKOVCE. Zamestnanci firmy Potrubie, a. s., Košice, prevádzka Prakovce v okrese Gelnica sú už pol roka bez výplat. Firma im na mzdách dlhuje tisíce eur.

Obci na daniach dlhuje ďalších 16-tisíc eur.

Bývalí zamestnanci už podali na polícii trestné oznámenie pre nevyplatenie miezd. V zúfalstve žiadajú o pomoc aj štát.

V prakovskej prevádzke na začiatku pracovalo 75 ľudí. Stav sa neskôr znížil na 35.

Väčšina podala výpovede z dôvodu neplatenia miezd.

Skončili na úrade práce, aby získali aspoň nejaké peniaze na prežitie pre svoje rodiny.

Zúfalí zamestnanci z Hladovej doliny

Michal Uhrín je otcom dvoch detí.

„Mám rodinu, nemám peniaze už šesť mesiacov. Je to veľmi ťažké prežiť, zvlášť v tejto našej hladovej doline. Bol som nútený ukončiť s firmou pracovný pomer z dôvodu nevyplatenia mzdy a išiel som na úrad práce. Firma mi dokonca nezaplatila ani dvojmesačné odstupné, na ktoré mám nárok,“ posťažoval sa zúfalý otec rodiny.

Vedenie firmy zamestnancom prisľúbilo, že keď sa firma predá, svoje peniaze dostanú.

Mesiace sa však nič nedeje.

Zamestnanci pred časom už podali trestné oznámenie, vo veci vypovedali.

Zatiaľ však vraj nemajú žiadnu odozvu.

Nataša Nalevanková býva s rodinou v susednej Gelnici. Po 40 odpracovaných rokoch skončila na úrade práce.

„Bola som donútená odísť. Je to smutné, ani stravné lístky nám firma nevyplatila. A pritom by sme chceli len dostať to, čo nám patrí, len svoje za to, čo sme vyrobili. Človek celý život pracuje a čo z toho má? Ako mohla šéfka niečo také dopustiť? Chceme žiť ako každý iný človek, ako ľudia,“ zdôraznila Gelničanka.

František Sakáč robil pre firmu 6 rokov. Aj on bol nútený dať výpoveď a ísť na úrad práce. K peniazom sa nevie dostať ani on.

Ján Macinský bol jeden z dvoch, čo ostali vo firme v pracovnom pomere.

„Pôvodná prevádzka padla a vzala nás prvá eseročka. Padla aj tá a prevzala nás táto nová firma. A pozrite, ako to skončilo. Aj by som dal výpoveď, ale pred rokmi som mal pracovný úraz a nemám niekoľko prstov na ľavej ruke. Keď dnes prídete do nejakej firmy, ukážete ruku, povedia vám - príďte o mesiac. Už viem, čo to znamená. To, že pre mňa robota nebude,“ povedal.

Firma dlhuje aj obci na daniach

Negatívne skúsenosti s firmou má aj samotná obec.