Silný vietor a sneh opäť robia problémy na cestách v Prešovskom kraji

Niektoré úseky sú len veľmi ťažko zjazdné.

6. jan 2019 o 11:12 (aktualizované 6. jan 2019 o 12:21) TASR, Martin Belej

PREŠOVSKÝ KRAJ. V nedeľu predpoludním sa v Prešovskom kraji, najmä v podtatranskom regióne, opäť rozfúkal silný vietor.

Napriek maximálnej snahe cestárov to spôsobilo opäť problémy so zjazdnosťou úsekov ciest.

Problémové úseky

Podľa dostupných informácií boli okolo jedenástej nezjazdné, alebo veľmi problematicky zjazdné úseky ciest medzi Výbornou, Slovenskou Vsou a Lendakom, do Strání pod Tatrami, medzi Veľkou Lomnicou a Starou Lesnou.

Problémy sú aj v okresoch Levoča a Spišská Nová Ves, sneh neustále zafúkava frekventovanú cestu medzi Smižanmi a Spišským Štvrtkom.

Zafúkané cesty hlásia vodiči na viacerých úsekoch aj z okresu Stará Ľubovňa. Tradičné sú problémy aj na hlavnom ťahu medzi Starou Ľubovňou a Podolíncom.

Aj na hlavnom ťahu medzi Popradom a Kežmarkom sa na ceste vytvárajú snehové jazyky a menšie záveje.

Problémy hlásia vodiči aj na diaľnici D1 pod Tatrami, kde sa vytvárajú snehové jazyky.

Na úsekoch tatranských ciest Podbanské- Tatranská Polianka,Tatranská Štrba - Štrbské Pleso, Mengusovce -Vyšné Hágy je na vozovke čerstvý až utlačený sneh hrúbky 5-10 cm.

Úsek cesty 3. triedy Štrba - Šuňava je stále uzatvorený pre záveje.

Situácia pod Tatrami a na Spiši

"Na mnohých miestach tiež fúka vietor, ktorý spôsobuje lokálne zafúkavanie častí vozoviek. V okrese Poprad sa to najviac týka oblasti Vysokých Tatier, úseku Štrbské Pleso - Podbanské," povedal na poludnie riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) PSK pre oblasť Poprad Marián Barill.

V Kežmarkom okrese je najhoršia situácia so zafúkavaním ciest medzi Veľkou Lomnicou a Starou Lesnou, Kežmarkom a Stráňami pod Tatrami, Kežmarkom a Malým Slavkovom a v okolí Lendaku a v úseku Podhorany - Vojňany.

V okrese Levoča podľa jeho slov zafúkava sneh cesty medzi Jánovcami a Levočou (Dravecký kopec) a úsek Brutovce - Olšavica.

"Na horskom priechode Branisko vytrvale sneží, tam sa zas tvorí vrstva snehu, ktorú je potrebné vo zvýšenej miere prepluhovávať," dodal.

Šarišský región

Snehové jazyky a záveje sa tvoria aj v okolí Bardejova.

"Je potrebné, aby boli vodiči ohľaduplní a prispôsobili jazdu stavu a povahe vozovky, nedá sa ísť rýchlo. Záveje sa robia na cestách III. triedy, napríklad pri Hervartove či Hertníku. Na hlavných ťahoch však nie. Vietor už ale nie je silný, ak zosilnie, bude to horšie," povedala pracovníčka bardejovského oblastného dispečingu.

V okolí Prešova a Sabinova sú vozovky po chemickom posype mokré, prípadne s kašovitou vrstvou snehu do dvoch centimetrov.

"Sneh sme posťahovali, ale opäť začalo snežiť, no nemal by to byť problém, lebo teploty nie sú priveľmi nízke a soľ účinkuje," uviedol oblastný dispečer SCÚ PSK.

V okrese Svidník naďalej mierne sneží a sypače sú vo výkone služby.

Hornozemplínsky región

Pri Humennom cestári dočisťujú vozovky, v noci cestári vykonávali údržbu bez prerušenia.

Sneženie sa ustálilo a počas dňa by sa mala situácia zlepšovať.

Bez komplikácií je aj zjazdnosť ciest v oblasti Vranova nad Topľou.

Ako uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, hasiči počas noci zo soboty na nedeľu zasahovali pri štyroch dopravných nehodách.

Išlo o prípady, pri ktorých autá zišli v dôsledku počasia z vozovky. Zaobišli sa bez zranení.

Varujú aj meteorológovia Na hrebeňoch Tatier sa očakáva silný vietor. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy 1. stupňa. Snehové jazyky a záveje sa môžu podľa meteorológov tvoriť takmer vo všetkých okresoch na Slovensku. Na hrebeňoch Tatier a v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno očakáva SHMÚ výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu. Takáto rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo. (tasr)