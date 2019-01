Na Lomnickom štíte postavili ľadovú sochu. Japonci stavili na lásku

Festival potrvá celý víkend.

11. jan 2019 o 13:52 SITA

VYSOKÉ TATRY. Dvadsať sochárov z rôznych krajín sveta v piatok vyšlo na Lomnický štít (2 634 m n.m.), aby tam postavili prvú ľadovú sochu a tak otvorili Medzinárodný festival v stavaní ľadových sôch – Tatry Ice Master.

Myšlienka postaviť ľadovú sochu na pomyselnej streche Slovenska sa zrodila minulý rok, keď sochu stavali Angličania, tento rok prebrali štafetu Japonci.



Sochu vyrezávajú Japonci, pretože sú z krajiny vychádzajúceho slnka a Lomnický štít je miestom, kde slnko vychádza najskôr v tomto regióne.

Stavili na lásku

Tému si zvolili sami - japonský tím stavil na lásku muža a ženy, ktorú pretavil do ľadovej krásy.

Najvyššie položená ľadová socha na Slovensku by mala vydržať až do konca apríla, rovnako ako ďalšie sochy, ktoré už tento víkend pribudnú na Hrebienku, kde už finišujú prípravy na podujatie Tatry Ice Master.

O najkrajšiu ľadovú sochu bude počas víkendu bojovať desať súťažných tímov z celého sveta, hlavne z okolitých krajín, no majú tam aj sochárov z Mongolska, Lotyšska alebo Holandska. Raritou je aj zastúpenie piatich sochárok.

Ice majstri tak počas víkendu vdýchnu život 50 tonám ľadu a premenia ich na tridsaťpäť unikátnych ľadových sôch v rôznych témach a motívoch.



Podujatie Tatry Ice Master každoročne navštívia tisíce turistov, no v Tatrách sú na nápor návštevníkov pripravení.

Galéria so sochami umiestnenými v kupole bude v prevádzke až do skončenia zimnej sezóny, teda približne do konca apríla.

Druhá časť sôch ostane na otvorenom priestranstve, kým ich počasie neroztopí.