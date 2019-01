Stal sa legendou. Najlepší strelec hokejovej ligy ukončil kariéru

Krotákov najmladší syn spal od malička v postieľke s korčuľami.

14. jan 2019 o 0:00 Patrik Fotta

KEŽMAROK. Držiteľ rekordov v počte odohraných zápasov (1259) a strelených gólov (520) v našej najvyššej hokejovej súťaži Arne Kroták definitívne ukončil hráčsku kariéru.

Aktuálnu sezónu začal 46-ročný útočník v II. lige v drese Kežmarku. V novembri si však zranil koleno a hoci sa ešte pokúšal o návrat usúdil, že najlepšie bude aktívnu hráčsku kariéru ukončiť.

Aktuálne sa naplno venuje najmladšiemu synovi Andreasovi, ktorého hokej mimoriadne baví a zatiaľ sa zdá, že by mohol kráčať v otcových šľapajach.

Bol súčasťou obnovy hokeja v Kežmarku

Jedna z najvýraznejších osobností našej najvyššej súťaže odohrala v aktuálnej sezóne v II. lige za Kežmarok päť zápasov s bilanciou dva góly a tri asistencie.

Do ďalších stretnutí však už nezasiahne.

„Od novembra, keď som si zranil koleno som to ešte chvíľu skúšal na ľade, ale keďže to nebolo v poriadku, rozhodol som sa nepokračovať ďalej. V mojom veku už nie je dôvod riskovať nejaké vážnejšie zranenie. Sem tam mi ešte niekto zavolá s ponukou, ale ja sa len zdvorilo poďakujem, pretože pokračovať by už asi nemalo zmysel,“ povedal pre Korzár Arne Kroták.

Posledné súťažné stretnutia vo svojej hokejovej kariére si dlhoročná opora Popradu užívala.

„Bol som milo prekvapený, že zápasy v II. lige majú slušnú úroveň. Mužstvá, ktoré postúpili do play-off mali vo svojich kádroch niekoľko kvalitných hráčov. Ja som bol rád, že som si mohol za Kežmarok zahrať. Zároveň ma potešilo, že som mohol byť súčasťou niečoho, čo sa po ôsmich rokoch opäť obnovilo. Štadión sa zrekonštruoval a hoci ešte nie je úplne dokončený, hala vyzerá pekne a je len dobré, že Kežmarok bude opäť na hokejovej mape,“ uviedol Kroták.

Trénujú na dvore aj v obývačke

Najlepší extraligový strelec v histórii dúfa, že by jeho najmladší syn Andreas mohol pokračovať v otcových šľapajach.