Lavína vo švajčiarskych Alpách zmietla skialpinistu zo Spiša

Otec trojročného Jurka bol horský nosič aj ochranca prírody.

16. jan 2019 o 16:28 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Martina Škorvánka (27) zo Spišskej Novej Vsi zasypala vo švajčiarskych Alpách lavína .

Skúseného skialpinistu a horského nosiča lavína strhla pri obci St. Moritz. Do strediska sa išiel lyžovať spolu s troma kamarátmi.

V stredu popoludní identifikovali jeho telo.

Martin bol dobrovoľným strážcom prírody, v národnom parku Slovenský raj opravoval studničky, chystal sa na kariéru horského vodcu.

Zanechal po sebe manželku a trojročného syna Jurka.

Martin mal byť v čase nešťastia na svahu sám.

Ochranár a pomocník

„Martin bol výborný chlap, dobrý kamarát. Keď bolo potrebné pomôcť, neváhal. Pomáhal pri prerezávaní chodníkov v Slovenskom raji, pri značení chránených území, pri budovaní nástupného a výstupného miesta splavu Hornádu a podobne. Rád sa pohyboval v prírode, horách. A keď sa to spájalo ešte aj s nejakou prospešnou činnosťou, mal z toho dobrý pocit, a nám pomohol,“ zaspomínal si na externého kolegu zástupca riaditeľa Správy Národného parku Slovenský raj Peter Olekšák.

Martin bol horolezcom telom aj dušou. Hoci Slovenský raj mu bol srdcu najbližší, ťahalo ho to vyššie.

„Ako horolezec nám pomáhal aj pri prácach, ktoré s tým súviseli. Manuálne bol veľmi zručný, išla mu najmä práca s drevom. Veď aj väčšina sôch, ktoré sú na symbolickom cintoríne na Kláštorisku, sú jeho dielom. Ako keby tušil, že tie hory sa mu stanú osudnými,“ zdôraznil Olekšák.

Z lavíny vytiahli už len nehybné telo

Martin bol nezvestný od nedele.

Pre zlé počasie ho pomocou vrtuľníka a lavínového vyhľadávača našli v utorok.

K vytiahnutiu tela nebohého Martina pristúpili v stredu, keďže počasie im to dovtedy nedovoľovalo.

„Človek má nejaké tušenie, ale kým to nie je potvrdené, vždy je nádej, že možno mu len nefunguje telefón. Ja som sa to dozvedel v utorok večer a veľmi ma to zasiahlo. Bude nám tu určite všetkým veľmi chýbať. Ešte posledná vec, ktorú sme s ním riešili, bol ľadopád v Kyseli. Uvažovali sme s ním ako so správcom ľadopádu. Bohužiaľ, bude už bez neho,“ so smútkom v hlase dodal Olekšák.

Správa zasiahla aj kamaráta z detstva

„Martin bol pre mňa výborný človek. Poznám ho od detstva, veľa sme toho prežili či už v horách alebo mimo nich. Spolu sme organizovali ľadový maratón. No bol aj skvelý otec a staral sa príkladne o rodinu. Bola to pre nás smutná správa a bude nám veľmi chýbať,“ priblížil Martinov kamarát od detstva , rovnako horolezec Michal Sabovčík.

Podľa neho bol Martin skúsený lezec.

V horách bol ako doma, pracoval na horskej chate v Tatrách ako nosič, hory boli pre neho druhým domovom.

„Spolu sme trávili veľa času. Vedel som aj o jeho výlete do Álp. Chalani si išli zalyžovať. Keď sme sa v nedeľu večer dozvedeli, že je nezvestný, bola ešte nádej. Vyhasla...“ uviedol Michal.

Martina spod lavíny vyhrabali v stredu. Kamarát, ktorý bol s ním na lyžovačke, ho po vytiahnutí identifikoval.

Bohužiaľ, smutná správa sa potvrdila.

Martin Škorvánek by 21. februára oslávil svoje 28. narodeniny.