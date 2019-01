Vláda sľubuje v okrese Levoča vyše 500 pracovných miest

Do okresu by mali prísť investície za 34 miliónov.

17. jan 2019 o 13:48 TASR

LEVOČA. Vláda SR vo štvrtok na výjazdovom rokovaní v Levoči schválila akčný plán pre okres Levoča.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) potvrdil, že do roku 2023 by tak do regiónu mali putovať investície odhadom viac ako 34,2 milióna eur.

Väčšia časť by pritom mala byť krytá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Sľubujú stovky pracovných miest

Celkový regionálny príspevok podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov bude 2,215 milióna eur.

Cieľom schváleného materiálu je najmä znížiť mieru nezamestnanosti, vďaka podpore by sa malo postupne vytvoriť viac ako 515 pracovných miest.

„Tento región má extrémne veľký potenciál v oblasti cestovného ruchu, na druhej strane sa darí rozvíjať aj určité druhy priemyslu, diaľnica bola veľkým impulzom, aby vznikali nové pracovné miesta aj v tejto oblasti. Napriek potenciálu v turizme, aj tomu, že Levoča má jedinečné kultúrne skvosty, počet prenocovaní je enormne nízky a tvorí len jedno percento z celkového počtu prenocovaní v ubytovacích kapacitách v rámci kraja. Preto sa samospráva musí primárne sústrediť na vytváranie takých podmienok, aby tu turista trávil podstatne dlhší čas ako len jeden deň, respektíve aby tu nebola koncentrácia len na pútnický turizmus," konštatoval premiér.

Nezamestnanosť dostať na priemer

Akčný plán je podľa podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD) o vytvorení spomínaných pracovných miest priamo v okrese Levoča.

„To by malo úroveň miery nezamestnanosti znížiť na celoslovenský priemer. Na splnenie tohto cieľa boli prijaté opatrenia, ktoré vzišli odtiaľto z regiónu. Prvou akciou je zlepšovanie podmienok pre život, ďalej rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácií a treťou je rozvoj ľudských zdrojov. Z 34,2 milióna eur by malo byť 28 miliónov poskytnutých z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v tomto i budúcom programovom období," ozrejmil Raši.

Dodal, že ďalších 560 miest by malo byť v regióne podporených v rámci projektov rezortu práce.

Špecifický okres

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) zdôraznil, že pred piatimi rokmi bola miera nezamestnaných v okrese takmer 21 percent a dlhodobo evidovaných nezamestnaných bolo 2 100.

„Na konci minulého roka sme evidovali 8,5-percentnú nezamestnanosť a 726 dlhodobo nezamestnaných. Tieto čísla sú veľmi veľavravné, tento okres však má svoje špecifiká a treba povedať, že z 1 654 evidovaných na úradoch práce je takmer 700 ľudí so základným alebo s neukončeným základným vzdelaním, drvivá väčšina sú Rómovia. Som preto veľmi rád, že akčný plán ráta s vybudovaním aj piatich nových sociálnych podnikov, pretože sociálna ekonomika je dobré riešenie pre zamestnávanie relatívne nevzdelaných ľudí, ktorí o prácu majú záujem. Aby v priebehu tých dvoch rokov, keď dotujeme sociálne podniky, sa štandardne vedeli pripraviť pre trh práce a potom pôsobiť v klasických komerčných podnikoch," vysvetľuje Richter.

Richter očakáva, že viacerí z tých, ktorí sa nedokážu uplatniť na bežnom trhu práce, nájdu priestor vo verejnom zamestnaní.

Tam je pre znevýhodnené okresy uplatnený projekt vo výške 50 miliónov eur a minimálne dva milióny eur budú vyčlenené pre Levočský okres.

„Spadli sme síce ako okres do menej rozvinutých regiónov, ale práve výjazdové zasadnutie a schválenie akčného plánu je prvou vzpruhou, aby sme sa odrazili od pomyselného dna a spoločne s ostatnými vytvárali podmienky, aby vytvorenie tých 515 pracovných miest bolo reálne. Základný balík peňazí od vlády nie je všetko, budeme sa musieť uchádzať o európske fondy a predkladať také projekty, ktoré by napĺňali víziu akčného plánu," uzavrel primátor Levoče Miroslav Vilkovský.

Ako rozdelili 1,2 milióna eur Vláda počas svojho štvrtkového rokovania v Levoči rozdelila pre mestá a obce okresu 1 215 000 eur. Prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres Levoča, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy, samosprávy použijú napríklad na opravu miestnych komunikácií, budov, ako aj vybavenie športových klubov. „Najväčšiu sumu sme poskytli mestu Levoča na rekonštrukciu miestnych komunikácií - 230 000 eur. Ďalším niektorým veľkým obciam z regiónu sme prispeli na rekonštrukciu tepelného hospodárstva alebo základnej umeleckej školy pre druhé mesto daného okresu (Spišské Podhradie, pozn. TASR). Prijímali sme aj rozhodnutia, ktoré vyplynuli priamo z rokovaní a nie sú súčasťou materiálu. Na požiadanie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sme vyčlenili 48 000 eur pre lyžiarske stredisko Levoča Nordic Centrum, ktoré patrí k štyrom bežeckým areálom v rámci Slovenskej republiky, kde počas sezóny zlyhala technika, ktorá má upravovať bežecké trate," uviedol Pellegrini. „Navýšili sme prostriedky pre správcu baziliky, Rímskokatolícku cirkev tu v Levoči, kde okrem opráv jedného z oltárov, na ktorý vláda vyčlenila štandardne v pôvodnom návrhu nejakú sumu peňazí, ešte sme vyčlenili ďalších 20 000 eur na výmenu vitráží v bazilike," povedal Pellegrini s tým, že vláda sa zaoberala aj historickou budovou okresného úradu, v ktorej sa konalo rokovanie." Zrekonštruovaná je len prvá časť budovy a celý zadný trakt je v dezolátnom stave. Pozerajú sa naň účastníci mariánskej púte, pretože rovno z kopca vidia ruinu, ktorá je vo vlastníctve štátu. „Vláda preto rozhodla a poverila ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, aby do 31. marca tohto roku predložil vláde návrh na pokračovanie rekonštrukcie budovy," vysvetlil premiér. Na odstránenie bariér na chodbách a úpravu niektorých priestorov vláda prispela sumou 35 000 eur Spojenej škole internátnej v Levoči, ktorú navštevujú nevidiaci. Finančný príspevok 17 000 eur vláda schválila na rekonštrukciu budovy Obecného úradu v Beharovciach, 25 000 eur na výstavbu multifunkčného ihriska v Jablonove. Obec Buglovce získala 29 000 eur na obstaranie technologického vybavenia obce súvisiaceho s nakladaním s biologicky rozložiteľným odpadom. Na obstaranie materiálneho vybavenia získal Cyklo Spiš Levoča 14 000 eur, na rovnaký zámer získalo 7000 eur aj Potápačské centrum LE Divers.